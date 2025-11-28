España compite con ocho países para traer a Málaga la nueva Autoridad Aduanera de la UE

La candidatura de España para que Málaga albergue la sede de la nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea competirá con las de Roma (Italia), Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Lieja (Bélgica), Bucarest (Rumanía) y Zagreb (Croacia).

La nueva agencia es una de las piezas clave de la reforma aduanera de la UE, que busca responder al aumento masivo de la llegada de mercancías hacia el bloque derivada del auge del comercio en línea, sobre todo desde China, que está dificultando el control de los productos que entran a los Veintisiete y sobrecargando a las autoridades nacionales.

La Autoridad Aduanera, que deberá estar plenamente operativa en enero de 2028 y empleará a unas 250 personas, se encargará de coordinar la actividad de las autoridades nacionales y de gestionar el nuevo Centro de Datos unificado con el que la UE prevé facilitar el control de las mercancías.

La Comisión Europea hará una evaluación de todas las candidaturas, que fueron anunciadas hoy después de que ayer terminase el plazo para presentarlas, y posteriormente los Estados miembros y el Parlamento Europeo celebrarán una votación de la que saldará la elegida.

España vuelve a intentar hacerse con la sede de una nueva agencia comunitaria apenas un año después de aspirar, sin éxito, a que la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se estableciese en Madrid, cuya candidatura finalmente quedó segunda por detrás de Fráncfort en la votación entre los legisladores. En 2017, fue Ámsterdam quien se impuso a Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) cuando esta tuvo que trasladarse a otro punto de la UE desde Londres debido al Brexit.

A la hora de evaluar las candidaturas, la UE valorará que la sede elegida pueda estar operativa una vez entre en vigor el reglamento de la Autoridad, la accesibilidad a la misma, que existan instalaciones educativas adecuadas para los hijos del personal de la misma, así como oportunidades de acceso al mercado laboral, seguridad social y sanidad tanto para sus familias.

Además se tendrá en cuenta el equilibrio geográfico en la distribución de las agencias de la UE en los Veintisiete, indicó la Comisión.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentarán la candidatura de Málaga en Bruselas el próximo 10 de diciembre.