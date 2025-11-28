Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro

Málaga acoge el II Congreso de Víctimas del Terrorismo este fin de semana

Organizado por la Hermandad Humanitaria por la Defensa y Seguridad, el encuentro llevará por título “Las Víctimas del Terrorismo, las grandes olvidadas” y tendrá este viernes y sábado en la Casa Diocesana de Málaga

Detalle del cartel de homenaje a las víctimas del terrorismo

Detalle del cartel de homenaje a las víctimas del terrorismo / L. O.

La Opinión

El II Congreso de Víctimas del Terrorismo “Las Víctimas del Terrorismo, las grandes olvidadas”, se celebrará los próximos 28 y 29 de noviembre en la Casa Diocesana de Málaga.

Organizado por la Hermandad Humanitaria por la Defensa y Seguridad, Asociación de Policías Veteranos Retirados de San Blas, la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España y el Distrito Carretera de Cádiz del Ayuntamiento de Málaga, la segunda edición de este encuentro contará con un programa de conferencias que analizará y abordará la problemática de las víctimas del terrorismo hoy día.

Inicio de las jornadas

Así, la jornada del día 29 comenzará con un acto por los caídos por España y, tras la apertura del Congreso a cargo de Emilio García Castillero, delegado territorial de Andalucía de la Hermandad Humanitaria por la Defensa y Seguridad, se celebrará la primera de las tres mesas redondas que acogerá el encuentro.

Bajo el título Justicia y Víctimas del Terrorismo: Retos y garantías pendientes, la primera de las mesas redondas contará con la participación de Carmen Ladrón de Guevara y Antonio Guerrero, abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo, y José Antonio Sola Rodríguez, víctima del terrorismo.

La segunda mesa redonda, La Voz de las Víctimas: Testimonio, resiliencia y apoyo, contará con la presencia de Ángel Naranjo Fernández, inspector de la Policía Nacional y víctima del terrorismo; Benito Morillo Alejo, guardia civil y víctima del terrorismo; Esteban Rodrigo Martínez, catedrático de la Universidad de Valencia y experto en ciber terrorismo; Vicente García Sanjuan, jefe de la comisaría de Alcalá de Henares; Pedro Antonio Sánchez Anula, subinspector de la Policía Nacional, ha pertenecido a los GEOS y GOES y víctima del terrorismo; y Manuel Valeta Gómez, policía nacional (TEDAX).

Por último, bajo el título Defender la Dignidad de la labor de AVT y la transición del relato, la tercera mesa redonda correrá a cargo de Miguel Ángel Folguera, consejero delegado de la Asociación Víctimas del Terrorismo, y Ángeles Pedraza Portero, presidenta de Honor de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Al término de estas tendrá lugar la entrega de reconocimientos.

El II Congreso de Víctimas del Terrorismo cuenta con la colaboración de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Casa Diocesana de Málaga, Junta de Andalucía, Politeia, Diputación de Málaga, El Blocao, Danter Barber’s Shop y City Sightseeing Málaga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
  2. Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
  3. Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
  4. El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
  5. Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
  6. Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar
  7. Así será la nueva tasa de basura de Málaga: precios y descuentos
  8. El Ministerio publica el ranking salarial de los alcaldes: estos son los municipios de Málaga a la cabeza

Málaga acoge el II Congreso de Víctimas del Terrorismo este fin de semana

Málaga acoge el II Congreso de Víctimas del Terrorismo este fin de semana

El Aeropuerto de Málaga alcanza los 25 millones de pasajeros por primera vez en sus más de 100 años de historia

El Aeropuerto de Málaga alcanza los 25 millones de pasajeros por primera vez en sus más de 100 años de historia

Abre en Málaga una coctelería temática basada en el robo de la Mona Lisa

Abre en Málaga una coctelería temática basada en el robo de la Mona Lisa

Los supermercados andaluces advierten del impacto de los hurtos y la multirreincidencia: éstos son los productos más robados

Los supermercados andaluces advierten del impacto de los hurtos y la multirreincidencia: éstos son los productos más robados

YSL aterriza en Málaga con una pop-up inmersiva y productos gratuitos hasta el 30 de noviembre

YSL aterriza en Málaga con una pop-up inmersiva y productos gratuitos hasta el 30 de noviembre

Un nuevo estudio en Málaga abre la puerta a detectar el Alzheimer antes de que falle la memoria

Un nuevo estudio en Málaga abre la puerta a detectar el Alzheimer antes de que falle la memoria

La plaza más rosa de Málaga y su historia

La plaza más rosa de Málaga y su historia

Encendido de las luces de Navidad en todos los barrios de Málaga: fechas y actividades

Encendido de las luces de Navidad en todos los barrios de Málaga: fechas y actividades
Tracking Pixel Contents