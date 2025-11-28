Málaga acoge el II Congreso de Víctimas del Terrorismo este fin de semana

El II Congreso de Víctimas del Terrorismo “Las Víctimas del Terrorismo, las grandes olvidadas”, se celebrará los próximos 28 y 29 de noviembre en la Casa Diocesana de Málaga.

Organizado por la Hermandad Humanitaria por la Defensa y Seguridad, Asociación de Policías Veteranos Retirados de San Blas, la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España y el Distrito Carretera de Cádiz del Ayuntamiento de Málaga, la segunda edición de este encuentro contará con un programa de conferencias que analizará y abordará la problemática de las víctimas del terrorismo hoy día.

Inicio de las jornadas

Así, la jornada del día 29 comenzará con un acto por los caídos por España y, tras la apertura del Congreso a cargo de Emilio García Castillero, delegado territorial de Andalucía de la Hermandad Humanitaria por la Defensa y Seguridad, se celebrará la primera de las tres mesas redondas que acogerá el encuentro.

Bajo el título Justicia y Víctimas del Terrorismo: Retos y garantías pendientes, la primera de las mesas redondas contará con la participación de Carmen Ladrón de Guevara y Antonio Guerrero, abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo, y José Antonio Sola Rodríguez, víctima del terrorismo.

La segunda mesa redonda, La Voz de las Víctimas: Testimonio, resiliencia y apoyo, contará con la presencia de Ángel Naranjo Fernández, inspector de la Policía Nacional y víctima del terrorismo; Benito Morillo Alejo, guardia civil y víctima del terrorismo; Esteban Rodrigo Martínez, catedrático de la Universidad de Valencia y experto en ciber terrorismo; Vicente García Sanjuan, jefe de la comisaría de Alcalá de Henares; Pedro Antonio Sánchez Anula, subinspector de la Policía Nacional, ha pertenecido a los GEOS y GOES y víctima del terrorismo; y Manuel Valeta Gómez, policía nacional (TEDAX).

Por último, bajo el título Defender la Dignidad de la labor de AVT y la transición del relato, la tercera mesa redonda correrá a cargo de Miguel Ángel Folguera, consejero delegado de la Asociación Víctimas del Terrorismo, y Ángeles Pedraza Portero, presidenta de Honor de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Al término de estas tendrá lugar la entrega de reconocimientos.

El II Congreso de Víctimas del Terrorismo cuenta con la colaboración de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Casa Diocesana de Málaga, Junta de Andalucía, Politeia, Diputación de Málaga, El Blocao, Danter Barber’s Shop y City Sightseeing Málaga.