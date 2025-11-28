El Ayuntamiento de Málaga construirá dos salas de ensayo para el Teatro Cervantes

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a licitación la obra para la construcción de un nuevo equipamiento cultural que complementará la actividad escénica del Teatro Cervantes, consistente en dos salas de ensayo.

Estas dos salas de ensayo nuevas, además de un almacén, supondrán una inversión de 824.652,07 euros y el plazo de ejecución de las obras es de nueve meses, ha indicado el Ayuntamiento.

La actuación es en el actual edificio donde se encuentra la nave que funciona como almacén del teatro (en calle Frailes, 7), que será demolida --actuación ya autorizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía-- para el desarrollo del nuevo equipamiento escénico. Las empresas interesadas en la ejecución de esta obra disponen de 26 días naturales para presentar sus ofertas.

Propuesta de nuevas salas

El programa de necesidades se desarrolla buscando la funcionalidad del edificio de modo que, para el diseño del proyecto, se han seguido los parámetros del Pepri Centro.

De este modo, la planta baja se destinará a almacén (como actualmente) y la planta alta a las dos nuevas salas de ensayo que contarán con 95,60 metros cuadrados (m2) una y con 51,35 m2 la otra. Para continuar con la función de almacén, se proyecta una puerta con doble hoja de gran tamaño para facilitar la entrada de material de gran tamaño, tramoyas y otros enseres.

La primera planta se conectará con la zona de oficinas y camerinos existentes, y a su vez, se le da acceso desde calle Frailes mediante una escalera que forma parte del sector conformado con las Salas de Ensayo. De esta forma, el nuevo edificio se convierte en un nuevo acceso al edificio global.

En cuanto al volumen resultante, se trata de una edificación entre medianeras, por lo que la geometría de las salas se resuelve con doble altura.