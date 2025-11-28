Turismo
Málaga es la segunda provincia de España con más hoteles a la venta
Alicante encabeza este ranking con 124 hoteles, por delante de la provincia malagueña, que tiene 111, según Idealista
Más de 700 establecimientos hoteleros se encuentran a la venta en España, con la provincia de Málaga como una de las plazas que más hoteles tiene actualmente en el mercado. Un estudio publicado este viernes por el portal inmobiliario Idealista señala que Alicante encabeza el ranking con 124 hoteles, por delante de Málaga (111), que es segunda y Granada (88), tercera. El top ten español lo completan Baleares (83), Valencia (65), Girona (63), Asturias (54), Barcelona (53), Madrid (52) y Murcia (48). La cuota de Málaga en el total nacional es del 8%.
Las diez provincias que cuentan con más establecimientos en el mercado concentran más de la mitad de toda la oferta nacional, con un 53%. El perfil es de provincias costeras y de marcado perfil turístico.
Presencia de la Costa del Sol en el top ten
En cuanto a las ciudades con más hoteles en venta, el informe de Idealista recoge que hay varias malagueñas entre las diez primeras a nivel nacional: Marbella figura en el cuarto puesto con 21 hoteles (el 19% de los de la provincia malagueña); Málaga capital es sexta con 18 establecimientos (una cuota el 16% provincial), y Estepona es novena con 13 (otro 12 %).
Por delante de Marbella, se sitúan Alicante capital (31 establecimientos), Calpe (Alicante), con 23 (19%), y Madrid capital (22 hoteles, 42 %). El mayor plantel de establecimientos hoteleros se reparte, por un lado, entre las localidades costeras del Mediterráneo, desde la Costa Brava hasta la Costa del Sol de Málaga, y en las islas Baleares, según Idealista.
- El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
- Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
- El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar
- Así será la nueva tasa de basura de Málaga: precios y descuentos
- El Ministerio publica el ranking salarial de los alcaldes: estos son los municipios de Málaga a la cabeza