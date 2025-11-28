Málaga es la segunda provincia de España con más hoteles a la venta

Más de 700 establecimientos hoteleros se encuentran a la venta en España, con la provincia de Málaga como una de las plazas que más hoteles tiene actualmente en el mercado. Un estudio publicado este viernes por el portal inmobiliario Idealista señala que Alicante encabeza el ranking con 124 hoteles, por delante de Málaga (111), que es segunda y Granada (88), tercera. El top ten español lo completan Baleares (83), Valencia (65), Girona (63), Asturias (54), Barcelona (53), Madrid (52) y Murcia (48). La cuota de Málaga en el total nacional es del 8%.

Las diez provincias que cuentan con más establecimientos en el mercado concentran más de la mitad de toda la oferta nacional, con un 53%. El perfil es de provincias costeras y de marcado perfil turístico.

Presencia de la Costa del Sol en el top ten

En cuanto a las ciudades con más hoteles en venta, el informe de Idealista recoge que hay varias malagueñas entre las diez primeras a nivel nacional: Marbella figura en el cuarto puesto con 21 hoteles (el 19% de los de la provincia malagueña); Málaga capital es sexta con 18 establecimientos (una cuota el 16% provincial), y Estepona es novena con 13 (otro 12 %).

Una vista aérea del litoral de Marbella. / L. O.

Por delante de Marbella, se sitúan Alicante capital (31 establecimientos), Calpe (Alicante), con 23 (19%), y Madrid capital (22 hoteles, 42 %). El mayor plantel de establecimientos hoteleros se reparte, por un lado, entre las localidades costeras del Mediterráneo, desde la Costa Brava hasta la Costa del Sol de Málaga, y en las islas Baleares, según Idealista.