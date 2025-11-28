Marbella inaugura su tradicional mercado de Navidad: con 30 puestos, talleres y shows de Disney y Harry Potter

Aunque la fecha oficial no llega hasta el 25 de diciembre, el encendido de las luces de Navidad se ha convertido en el pistoletazo de salida del calendario navideño en toda la geografía nacional, con toda clase de actividades e iniciativas para celebrar la próxima llegada de estas fiestas.

Es el caso de Marbella, que inaugura este viernes su tradicional mercado con una treintena de puestos y espectáculos.

La emblemática avenida del Mar es el lugar escogido para albergar este mercado que abrirá sus puertas este viernes y mantendrá su actividad hasta el próximo 5 de enero.

Más de 30 casetas en el mercado navideño de Marbella

En este lugar, se distribuirán más de una treintena de casetas en las que se pueden adquirir toda clase de productos de regalo, artesanía y gastronomía típica de estas fiestas.

Todo ello acompañado por una decoración, ambientación e, incluso, nieve artificial, que busca llenar de ilusión y magia la ciudad durante estas semanas.

Pero en este entorno no solo se podrá adquirir infinidad de artículos, sino que se celebrarán en el mismo una inmensa variedad de actividades para los niños de todas las edades, con actuaciones y talleres para todos los públicos totalmente gratuitos.

Actividades y espectáculos gratuitos para toda la familia

De ese modo, hasta el próximo 5 de enero se desarrollarán diversas iniciativas en este céntrico espacio de Marbella, como el taller de magia con el mago Alejandro, la 'Disco Peque' con la Guerrera Kpop, el 'Show de los Pajes Reales' o la actividad 'Baila la Navidad'.

A estos se suman el 'Show Disney and friends', 'Minnie en la fábrica de los Elfos' o el 'Cuenta Navidad con Shrek', así como la 'Fábrica de Regalos', el espectáculo de magia con el mago Cristian Flores o la actividad 'Dos Elfos con Mucho Duende'.

Acto de encendido de la iluminación en la pasada Navidad en Marbella. / L.O.

Y para los amantes del universo Harry Potter, la programación cuenta con la visita del joven mago, así como de Dumbledore y McGonagall durante estas jornadas navideñas.

La inauguración oficial de este mercado navideño se producirá este viernes a las 19.00 horas con una fiesta "llena de color, fantasía y sorpresas para toda la familia", tal y como explica el propio Ayuntamiento de Marbella.

Fechas y horario del Mercado de Navidad de Marbella

Durante la cita, una "encantadora Elfa" guiará a los asistentes a este lugar convertido en un "mundo mágico" con elfos, acróbatas aéreos y zancudos, así como luces navideñas, una gran nevada y burbujas "mágicas".

"Transformarán la avenida del Mar en un auténtico cuento navideño", asegura el Consistorio sobre estas actividades y puestos que se podrán visitar desde este viernes hasta el 5 de enero en horario ininterrumpido de 12.00 a 22.00 horas.