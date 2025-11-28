La plataforma del futuro tren de la Costa del Sol destaca los avances y pide una reunión con el Gobierno

La Plataforma por el Tren Litoral (PTL) -que integran una docena de asociaciones y colegios profesionales de Málaga- ha mantenido este viernes una reunión de trabajo en la que destacaron los avances ya realizados mediante estudios previos para el anhelado Tren de la Costa del Sol. En este sentido, se ha analizado "el significativo impulso que ha recibido el proyecto ferroviario destinado a conectar Nerja y Algeciras a través de la Costa del Sol, con paso por Málaga capital". Y, además, ha acordado abrir un cauce de diálogo con el Gobierno de España y, para ello, solicitará una reunión con el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Durante el encuentro, los miembros de la plataforma expresaron su satisfacción "por los avances del estudio de viabilidad adjudicado el pasado mes de junio, que permitirá definir los posibles trazados del futuro corredor y en particular la viabilidad de las soluciones técnicas posibles que la hagan realidad". "Este paso supone un hito decisivo para una infraestructura que marcará el futuro de la movilidad, la competitividad territorial y la sostenibilidad de toda la provincia de Málaga”, resaltaron.

Asimismo, recordaron que "el estudio evaluará distintas alternativas de trazado, con especial atención al tramo occidental entre Málaga y Estepona, donde la demanda de movilidad es más intensa y la congestión viaria más acusada". Igualmente, pusieron en valor que se vaya a analizar "la conexión con Algeciras, nodo logístico estratégico del Sur de Europa, y la posible prolongación hacia Nerja, configurando así un corredor ferroviario que contribuirá de manera decisiva a vertebrar la Costa del Sol, como una gran área metropolitana".

En opinión de los representantes de la plataforma, "este enfoque integral demuestra que el proyecto avanza con claridad de objetivos y ambición territorial". Se trata, sin ir más lejos, de una de las grandes reivindicaciones que -en materia de movilidad- las administraciones públicas malagueñas le vienen haciendo al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Diálogo con el Ministerio de Transportes

Con "el nuevo escenario de avances" como principal justificación, la Plataforma por el Tren Litoral acordó solicitar una reunión formal con el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, José Antonio Santano.

A este respecto, sus miembros indicaron que el propósito de este encuentro con Santano es "trasladarle de primera mano la visión y el conocimiento técnico de las entidades que integran la plataforma, ofrecer al Ministerio su plena colaboración institucional, técnica y empresarial, y conocer de forma directa los próximos pasos, plazos y estudios previstos para un proyecto de máximo interés para la provincia".

Imagen de la reunión de la Plataforma por el Tren Litoral. / L. O.

Trámites en marcha

En la última reunión sobre movilidad celebrada a finales de septiembre en la Subdelegación del Gobierno de Málaga, el Ministerio de Transportes se pronunció respecto a los primeros pasos que está dando para el tren litoral. La secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández del Olmo, señaló que todos los trabajos en marcha para mejorar la línea C1 de Cercanías "agilizan los trámites en relación con el futuro tren de la Costa del Sol, en caso de que se confirme la opción de la tipología de Cercanías para el tramo Málaga-Fuengirola".

Hernández también puso en valor los avances realizados con el estudio de viabilidad, formalizado el pasado mes de junio, para implantarlo entre Nerja y Algeciras, y recalcó que "no analizará la rentabilidad socioeconómica únicamente por tramos, sino también en todo su conjunto". Eso sí, la representante del Gobierno reiteró la complejidad de un proyecto de estas características dados los desarrollos urbanísticos alcanzados por las zonas en las que se llevaría a cabo.

La voz del tejido profesional y empresarial

Por su parte, la Plataforma por el Tren Litoral también recalcó la importancia de que el proceso que haga posible esta infraestructura ferroviaria "avance con criterios de transparencia, participación y coordinación". Y, al mismo tiempo, reivindicó su papel "como interlocutor legítimo del tejido profesional y empresarial de Málaga".

De hecho, de la Plataforma por el Tren Litoral forman parte asociaciones, colegios profesionales y sindicatos vinculados a Málaga. Entre los colectivos que la integran están la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), la Asociación de Empresarios Hoteleros (AEHCOS), la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (CIT), la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA), el Club de Rotarios, o la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

También forman parte de ella Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, eñ Colegio de Ingenieros de Obras Públicas, el Colegio de Ingenieros Industriales, el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO).