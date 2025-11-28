Este pueblo de Málaga rinde homenaje a los guisos de siempre con un fin de semana de degustaciones y conciertos

Los guisos tradicionales, esos de toda la vida realizados con esmero siguiendo las recetas que han pasado durante décadas de generación en generación, son una de las joyas gastronómicas más admiradas no solo de Málaga sino de toda la geografía nacional. Y para rendir tributo a su plato más tradicional, la chanfaina, Totalán ha preparado para este fin de semana un completo programa de actividades que incluye una degustación gratuita.

Se trata de las XIX Fiestas de la Chanfaina de Totalán, que busca poner en valor y celebrar la importancia del plato típico por excelencia de la localidad creado con patatas, aceite de oliva, vinagre, ajos y migas de pan.

Actuaciones en la edición anterior de las Fiestas de la Chanfaina de Totalán / Ayuntamiento de Totalán

Para aderezar este plato, se utilizan gran cantidad de especias, como orégano, azafrán, pimienta, clavo y comino, a los que también se puede echar carne o morcilla en rodajas de forma opcional.

Fiestas de la Chanfaina de Totalán: un fin de semana de sabor y actividades

Una fiesta declarada de Interés Turístico Provincial que arranca sus actividades este viernes pero que tiene su principal jornada festiva el domingo, cuando se llevará a cabo una degustación gratuita de este plato para todos los vecinos y visitantes que se encuentren en Totalán, para lo que se prevé entregar en torno a 6.000 raciones.

Todo esto busca homenajear y dar a conocer este emblemático cocinado que, de forma tradicional, ha servido de sustento a los agricultores de la zona para reponer fuerzas tras las largas campañas agrícolas.

La chanfaina es un plato que ha sido tradicionalmente el sustento de los agricultores locales en las largas jornadas de labores del campo / L.O.

Para conmemorar este emblema culinario, Totalán iniciará sus actividades este viernes a las 19.00 horas con la inauguración de las distintas exposiciones de pintura que se llevarán a cabo con motivo de la XIX Fiestas de la Chanfaina de Totalán.

La programación completa: degustaciones, música y actividades populares

A esto le seguirá la presentación del cartel de la fiesta, creado por Aurora Vázquez, que se celebrará en el Auditorio Municipal de Totalán a las 20.00 horas. Tras esto, se realizará el pregón de la Fiesta a las 20.15 horas por parte de Víctor Óscar Villalobos, director del CEIP Virgen del Rosario.

El sábado, por su parte, será el momento de la pela de patatas que se utilizarán para el guiso, que arrancará a las 16.00 horas en la Plaza Antonio Molina, donde también se llevará a cabo una merienda para los participantes.

Cultura y artesanía en las Fiestas de la Chanfaina de Totalán

El grueso de las actividades se llevará a cabo el domingo, cuando desde bien temprano se procederá a cocinar la chanfaina por parte de vecinos que conocen bien la tradición chanfainera.

Además, la XIX Fiestas de la Chanfaina de Totalán abrirá sus exposiciones y los puestos del mercado artesanal y de degustación a las 12.00 horas, misma hora a la que se producirá una degustación de calabaza frita a cargo de la Asociación de Mujeres de Totalán en el Centro de Día del municipio.

Edición anterior de las Fiestas de la Chanfaina de Totalán / Ayuntamiento de Totalán

A las 12.30 horas, por su parte, se celebrará un pasacalles de las Pandas de Verdiales de Benagalbón y El Borge, así como un baile de 'Maragatas arrejuntaos por tradición'.

Degustación gratuita y eventos destacados del domingo en Totalán

La programación continuará a las 14.00 horas con la entrega de las distinciones a los galardonados de 'Chanfaina 2025', que se producirá en la Plaza Antonio Molina.

El momento más esperado de estas fiestas llegará a las 15.00 horas, cuando se llevará a cabo la degustación de la chanfaina en la Plaza Antonio Molina.

En cuanto a las actuaciones musicales, Totalán contará con el concierto de Natalia Moralo a las 17.00 horas y el de Radio 80 a las 19.00 horas. Así se completa un programa de actividades que convertirá a Totalán en un vergel de cultura, tradición y gastronomía que cuida sus raíces y las muestra al mundo.