La radio Color Comunitaria ofrecerá el lunes la ficción sonora sobre García Caparrós

La radio Color Comunitaria, la emisora sin ánimo de lucro de La Palma-Palmilla, publicará este lunes, 1 de diciembre, el segundo episodio de la ficción sonora ‘Caparrós’, en la que participan 16 actores y 60 secundarios.

En concreto, el 1 de diciembre está previsto publicar el podcast en su web colorcomunitaria.org/caparrosficcion; «y el 4 de diciembre lo emitiremos en FM a las 2 de la tarde, la hora aproximada del asesinato de Manuel José», explicó ayer el periodista malagueño Alejandro Blanco, coordinador de la emisora.

La emisión del segundo de los cinco episodios de esta ficción sonora llega después de un año justo. Alejandro Blanco detalló que este largo paréntesis se ha debido a un hecho tan crucial como la descatalogación de las actas del Congreso de los Diputados, sobre la investigación del asesinato del joven malagueño.

Sin embargo, el coordinador también muestra su desilusión porque, aunque la emisora se ha personado para consultar los papeles, «se pueden consultar pero no publicar su contenido».

Como detalla, en este segundo episodio «se narra lo que ocurre entre el momento en que Juan Manuel Trinidad Berlanga se sube a la fachada de la Diputación a poner la bandera de Andalucía, y la muerte de Manuel José».

Otra particularidad de este segundo episodio es que uno de las voces que intervienen es la de Carlos Carmona, «la persona que atendió a Caparrós en sus últimos momentos». Además, también participa Antonio Banderas con su voz porque, como recuerda Alejandro Blanco, «fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía el mismo día que Manuel José García Caparrós».

La radio comunitaria tiene la intención de publicar el resto de episodios este mes de diciembre. En 2022 recibió una mención en los Premios Ondas por una anterior ficción sonora sobre la Desbandá. Entre los proyectos futuros barajan el naufragio de la ‘Gneisenau’ y la represión de los gitanos con el marqués de Ensenada.