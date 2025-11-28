Los supermercados andaluces advierten del impacto de los hurtos y la multirreincidencia: éstos son los productos más robados

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) que, representa a las empresas mayoristas y minoristas del sector de la distribución comercial, supermercados de proximidad y formatos cash, ha presentado este viernes un informe refleja que la "pérdida desconocida" del sector (que incluye hurtos externos, internos y errores administrativos o de proveedores), y que representó un 0,9% de la facturación total de las empresas en 2024. El 68% se corresponde con "hurtos externos" de los potenciales clientes, que se incrementan especialmente en invierno, coincidiendo con las campañas de Navidad y Reyes, sobre todo en establecimientos urbanos y cuando hay turismo. El 18% proviene de "hurtos internos" de los trabajadores y el 14% de "errores administrativos o de proveedores".

La presidenta de CAEA, Virginia González Lucena, alerta sobre el "perjudicial impacto" que supone la llamada pérdida desconocida en el retail de alimentación, gran consumo y perfumería y, en concreto, los hurtos y robos multirreincidentes. CAEA está conformada por 24 grupos empresariales con 11.000 millones de facturación a nivel andaluz, 3.500 establecimientos minoristas y 143 mayoristas, 45.000 empleados y 4.500 pymes franquiciados o socios de cooperativa.

La provincia de Málaga representa en torno a un 17% del total de supermercados que hay en Andalucía, según cálculos de CAEA.

El "Estudio análisis sobre la pérdida desconocida en el sector retail de alimentación, gran consumo y perfumería en Andalucía" ha sido elaborado por la consultora NielsenIQ con la colaboración de Checkpoint, y está financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Se basa en una encuesta realizada a las empresas asociadas a CAEA sobre la evolución de los hurtos y robos en el sector en el año 2024.

¿Cuáles son los productos más hurtados?

El top 5 de productos más hurtados en el canal minoristas lo integran, por este orden, los embutidos, productos de cuidado capilar/pelo, las conservas/ahumados, los aceites y los vinos y licores.

Por su parte, de forma muy similar, el top 5 del canal mayorista lo ocupan los vinos y licores, los embutidos, las cuchillas de afeitar, los aceites y las conservas/ahumados.

En cuanto a las características de los hurtos externos de los potenciales clientes, se hurtan productos capricho (68%), no básicos, a cargo de autores multirreincidentes (62%) y bandas organizadas (41%). El grueso de esta mercancía (un 75%), acaba en la reventa. Asimismo, el 76% se realiza sin violencia.

Las empresas del sector destacan la "falta de eficiencia de la ley y del sistema" a la hora de perseguir a los multirreincidentes y de penar los hurtos. En relación con las medidas de prevención, las alarmas de seguridad y las cámaras de videovigilancia son las medidas de seguridad más presentes en los comercios andaluces.

"Las antenas, arcos, arañas, collarines y cajas policarbonato constituyen las soluciones antihurto más implantadas", destaca el estudio.

Productos en un supemercado de Málaga. / La Opinión

"Perseguir la multirreincidencia"

"Con este estudio pretendemos visibilizar la necesidad de actuar por parte de las administraciones y los muchos agentes implicados, dado que es evidente que el sistema es ineficaz a la hora de perseguir y penar la multirreincidencia, y el impacto negativo en el sector resulta muy significativo", apunta.

González Lucena añade que con el informe queda reflejado que "no se trata de hurtos o robos famélicos o por necesidad, sino de bandas organizadas que han hecho de esto su modo de vida, dado que se roban mayoritariamente productos capricho y tres cuartas partes de los mismos terminan en la reventa".

"En este sentido, hacemos un llamamiento al consumidor para que evite comprar este tipo de productos de procedencia desconocida, por el riesgo que ello conlleva para la salud y seguridad al perder la trazabilidad de los productos, especialmente en el caso de la alimentación y perfumería, y por el especial daño que se causa al comercio afectado", afirma la presidenta de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería.

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía advierte en su portal Consumo Responde que comprar en el comercio ilegal "socava los derechos de los consumidores y pone en riesgo la seguridad y la salud", y hace un llamamiento a la ciudadanía a "comprar siempre en comercios legales evitando adquirir falsificaciones o artículos procedentes de hurtos".