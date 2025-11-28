Los taxistas de Málaga critican la eliminación de paradas y piden soluciones urgentes: “El ciudadano se queda sin taxi”

La Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat) ha denunciado una “situación insostenible” en Málaga ante la eliminación de paradas de taxi sin alternativas y la proliferación de espacios compartidos con carga y descarga que, aseguran, están afectando gravemente al servicio público y a la movilidad de la ciudad. El colectivo ha solicitado una reunión urgente con el Área de Movilidad y Seguridad, prevista para el 4 de diciembre, y advierte de que, si no hay soluciones, saldrán a la calle.

Paradas eliminadas sin sustitución: zonas enteras sin servicio

Los taxistas malagueños aseguran que el Ayuntamiento de Málaga está suprimiendo paradas sin habilitar nuevas, lo que deja barrios completos sin un punto básico para acceder al servicio, tanto a pie como a través de la emisora Unitaxi.

Denuncian que esta situación afecta a centros de mucha afluencia y demanda de taxis, como ambulatorios, centros de sali, zonas muy comerciales o cerca de empresas con mucho movimiento. “Están quitando paradas sin habilitar una nueva. Esa zona se queda sin servicio y repercute en cualquier usuario que necesita un taxi”, critica el presidente de Aumat, Miguel Ángel Martín.

Paradas compartidas con carga y descarga: un modelo “inviable”

Otro foco de conflicto son las paradas compartidas con vehículos de carga y descarga. Según el sector, esta fórmula no funciona porque los camiones ocupan continuamente el espacio reservado para los taxis, obligándolos a circular para encontrar otro punto donde esperar a los usuarios. El presidente de Aumat apunta que eso les lleva a tener que circular más por la calle al no tener espacio en las paradas, aumentando la contaminación, la congestión del tráfico, aumentando los gastos en combustible y reduciendo la disponibilidad de taxis.

“Menos paradas, peor servicio”: el efecto directo en el ciudadano

La asociación alerta de que la falta de nuevas paradas y la eliminación de otras existentes reduce drásticamente la capacidad del taxi para ofrecer un servicio rápido y accesible.

Ante esta situación, el colectivo de taxistas lleva meses trasladando este problema al Ayuntamiento de Málaga mediante informes y escritos, así como con reuniones con el concejal de Movilidad y el propio alcalde de Málaga, sin solución prevista a corto plazo. “Las paradas son fundamentales para dar un servicio de calidad. Si las perdemos, el principal perjudicado es el usuario”, insiste Miguel Ángel Martín.

Reunión urgente el 4 de diciembre y posible movilización

Aunque el sector también enfrenta conflictos con los tuk tuks y las VTC, la asociación insiste en que la urgencia actual gira exclusivamente en torno a la situación de las paradas de taxi. En asamblea, los profesionales ya han dado un paso más: “Si no dan solución, saldremos a la calle”, insiste desde Aumat.