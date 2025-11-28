Los TCAE van a la huelga en Málaga: “No maltrates las manos que te cuidan”

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), cansados de promesas incumplidas y discrminación profesional, han decidido ir a la huelga este viernes 28 de noviembre para exigir su reclasificación al grupo C1.

Al grito de “No maltratantes las manos que te cuidan”, más de un centenar de profesionales de Málaga se han concentrado en las escaleras del pabellón A del Hospital Regional durante la mañana de la jornada de paro para mostrar su indignación y reclamar que se cumpla con los compromisos recogidos en artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y el punto cuarto del Acuerdo Marco Nacional.

‘No más discriminación. Mejoras laborales y salariales’, podía leerse en la gran pancarta que sostenían varios delegados de los sindicatos de UGT y CCOO, que han apoyado la jornada de huelga convocada por el colectivo TCAE a nivel nacional.

8.000 profesionales afectados

En Andalucía, trabajan más de 20.000 TCAE en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), de las cuales unas 8.000, aproximadamente, ejercen en la provincia de Málaga, según ha señalado Juan Carlos Navas, secretario general del sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de Comisiones Obreras de Málaga.

Concentración de TCAE en el Hospital Regional para exigir su reclasificación profesional / L.O.

“Lo que estamos pidiendo desde hace años es que se les reclasifique el grupo C1. Las funciones de las auxiliares de enfermería son del año 73, ya han pasado bastantes décadas y no se ajustan a las funciones que realizan las TCAE hoy día, que son mucho más técnicas, mucho más complejas y mucho más imprescindibles”, ha explicado Navas.

Funciones de las TCAE

“Queremos que se le reconozca esas funciones y que el Gobierno cumpla con el Estatuto Marco, donde está recogida la reclasificación profesional al grupo C1”, ha remarcado el delegado de CCOO en nombre del colectivo TCAE, que reclama también que se cambie la Ley de Profesiones Sanitarias y recoja las funciones “reales y actuales” que realizan estos profesionales, sobre los que recae los cuidados de los pacientes.

Navas ha insistido en que son “una pieza clave” del sistema sanitario, no solo en la planta de hospitalización, sino también en las consultas externas donde se encargan de la atención. Además, ha puntualizado que son el grupo profesional más mayoritario junto con las enfermeras.

Más de un centenar de TCAEs se concentran este viernes en el Hospital Regional con motivo de la huelga / A.T.

"Pieza clave"

“Las funciones que realizan son fundamentales en cualquier centro sanitario, ya sea Atención Primaria, como hospitalización, UCI o paritorio. Al final, son los que prestan los cuidados y las necesidades básicas de los usuarios quienes las cubren son las TCAEs”, añade Alba Pérez, secretaria del sector de sanidad por UGT en Málaga, que ha estado también presente en la concentración de este viernes.

En cuanto al seguimiento de la huelga en la provincia, Navas ha afirmado que, aunque no tienen datos concretos, “creemos que es bastante elevado”. También ha criticado, que desde la Consejería de Sanidad han vuelto a establecer unos servicios mínimos “muy elevados” lo que dificulta el derecho de los profesionales a hacer huelga.

Asimismo, ha asegurado que continuarán con las movilizaciones hasta que el Gobierno cumpla con la legislación y modifique la Ley de Profesiones Sanitarias. Así lo ha constatado también Pérez, que ha recordado que desde UGT llevan ya “muchos años” apoyando las reivindicaciones de las TCAEs y seguirán haciéndolo con manifestaciones, concentraciones, o, incluso, encierros en los hospitales.