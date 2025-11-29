La Casa de Mamá Noel está a una hora de Málaga: con 7.200 piezas de decoración y entrada gratuita

La Mamá Noel de España es granadina. Y no es solo un decir, sino que tiene registrado este título en la Oficina de Patentes y cada año llena su hogar de 7.200 piezas de decoración navideñas para convertir su casa en una sacada del propio Polo Norte.

A Inmaculada Herrera Casado, vecina del municipio granadino de Atarfe, situado a apenas una hora de Málaga, siempre le ha gustado la Navidad, pero las decoraciones durante su niñez eran más modestas. Pero todo cambió cuando tuvo su propio hogar, su propia familia, y pudo explotar la que considera su "gran pasión", la Navidad.

La historia de Inmaculada, la Mamá Noel de España, en Granada

Todo comenzó muy poco a poco, con un primer regalo de su marido, un Papá Noel con una mecedora. Tras quedar entusiasmada con esta figura, le pidió a su marido que ya no le regalara flores ni joyas, sino que siempre fueran nuevos detalles navideños para poder llenar su hogar del espíritu de las fiestas.

La Mamá Noel de España, en su casa de Atarfe, en Granada / Instagram

Y lo que empezó como una anécdota ha acabado convirtiendo a Inmaculada, 40 años después, en la Mamá Noel de España y, su casa, en un verdadero paraíso navideño repleto de gigantescos belenes, figuras, calcetines, árboles y toda clase de decoraciones que suman un total de 7.200 piezas.

Una casa en Atarfe convertida en el mejor destino navideño

Así, en cada una de sus estancias se pueden encontrar desde su tradicional Belén de tres metros de largo y 1.700 piezas, a figuras de Papá Noel de todos los tamaños y formas, guirnaldas, árboles de Navidad, y toda clase de luces que la granadinadedica largas semanas en colocar en su lugar.

Así, tras casi medio siglo de trayectoria, la vivienda de Inmaculada, en Atarfe, se ha acabado transformando en la Casa de Mamá Noel de España y en el culmen del espíritu navideño desde el corazón de Granada.

Una experiencia navideña repleta de luces, villancicos y escenas únicas que se puede visitar de forma totalmente gratuita, aunque para ello es necesario reservar con antelación a través de un mensaje privado en las redes sociales de la Mamá Noel de España. Una oportunidad de viajar a Laponia sin salir de Andalucía.