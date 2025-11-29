Los vehículos sin etiqueta ambiental o que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo

Comienzan las primeras restricciones de circulación en Málaga capital tras el primer año de implantación de la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible. Y lo harán a partir de ete domingo, 30 de noviembre. Es la segunda fase de implantación de la Zona de Bajas Emisiones en (ZBE), que regula el nuevo escenario de acceso y circulación en estas calles de la ciudad.

Durante el primer año de vigencia se ha permitido el tránsito de todos los vehículos (coches y motos) acreditados por la DGT con etiqueta ambiental 'CERO', 'ECO' o 'C'; los que tienen etiqueta ambiental 'B'; y los que carecen de etiqueta ambiental. Sin embargo, a partir de este domingo, se restringe ya la circulación a los vehículos que no tengan etiqueta y que no estuvieran domiciliados en Málaga antes de la entrada en vigor de la ordenanza de Movilidad Sostenible, es decir, antes del pasado 30 de noviembre de 2024. Todos los demás tipos ('CERO', 'ECO', 'C' y 'B'), domiciliados o no en Málaga, podrán seguir circulando con normalidad, ha recordado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

¿Qué calles delimitan la Zona de Bajas Emisiones?

La delimitación de la ZBE en Málaga está formada por las siguientes calles: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, plaza del Hospital Civil, avenida del Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, plaza de Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Se trata de un espacio de 437 hectáreas de circulación limitada y tiene como objetivos la mejora de la calidad del aire y los niveles de ruido, el cambio del reparto modal de la movilidad a través de la reducción del tráfico privado y el fomento del transporte público, el impulso del uso de vehículos menos contaminantes, la digitalización de la movilidad y el aumento de la productividad de los sistemas de transporte.

Esta área central de bajas emisiones, denominada envolvente, será controlada en función de la clasificación medioambiental de los vehículos y mediante sistemas de la gestión de la circulación y sistemas inteligentes de reconocimiento de matrícula que están conectados a un software integrado en la plataforma de control de movilidad de la ciudad y desarrollado a partir de datos de la DGT y el padrón municipal.

La etiqueta no es obligatoria con la lectura de matrículas

Con este sistema implementado para el control de esta área, no será obligatorio que la ciudadanía disponga de la etiqueta medioambiental expedida por la DGT.

Los artículos de la ordenanza relativos a la circulación en el interior del perímetro de la ZBE de la ciudad y que regulan la tipología de vehículos que pueden o no pueden circular se aplicarán mientras no entre en vigor una regulación nacional que obligue a modificar la normativa local. Por tanto, durante este segundo año que se inicia este domingo, podrán circular los vehículos (coches y motos) acreditados por la DGT con etiqueta ambiental 'CERO', 'ECO' o 'C' y 'B'; y sin etiqueta, domiciliados en Málaga antes de la entrada en vigor de la ordenanza de Movilidad Sostenible (30 de noviembre de 2024). Del tercer año en adelante los creditados por la DGT con etiqueta ambiental 'CERO', 'ECO' o 'C'; con etiqueta ambiental 'B', domiciliados en Málaga antes del inicio del tercer año de vigencia de la ordenanza (30 de noviembre de 2026); y, sin etiqueta, domiciliados en Málaga antes de la entrada en vigor de la ordenanza de Movilidad Sostenible (30 de noviembre de 2024).

Mapa de las Bajas Emisiones de Málaga. / L.O

¿Qué vehículos pueden entrar a las ZBE?

Vehículos domiciliados en Málaga: Si tu vehículo está registrado en Málaga, puedes acceder a la ZBE siempre, independientemente de si tiene etiqueta ambiental o no.

Si tu vehículo está registrado en Málaga, puedes acceder a la ZBE siempre, independientemente de si tiene etiqueta ambiental o no. Vehículos de fuera de Málaga: Si el vehículo está domiciliado en otro municipio, podrá acceder a la ZBE si tiene alguna de las siguientes etiquetas :

Si el vehículo está domiciliado en otro municipio, podrá acceder a la ZBE : Etiqueta 0 (Cero emisiones)

Etiqueta ECO

Etiqueta C

Etiqueta B

Vehículos sin etiqueta: Si no tienes etiqueta pero sí estás domiciliado en Málaga podrás acceder a la ZBE.

Señalización de la Zona de Bajas Emisiones. / L.O

¿Qué vehículos no pueden entrar?

Los únicos vehículos que no pueden entrar son los que no tienen etiqueta y que están domiciliados fuera de Málaga. Por otra parte, podrán circular con acceso libre por la Zona de Bajas Emisiones el Transporte colectivo regular de viajeros, el Taxi y VTC, los que tengan la consideración de vehículos históricos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1247/1995, y camiones.

También en el caso de las furgonetas, podrán circular libremente durante los cuatro primeros años las furgonetas 'CERO', 'ECO', 'C', 'B' y sin etiqueta ambiental. A partir del quinto año podrán circular las furgonetas con etiqueta ambiental 'CERO', 'ECO', 'C', 'B' domiciliadas en Málaga y sin etiqueta domiciliadas en Málaga.

Asimismo, tendrán acceso previa comunicación y comprobación automatizada los siguientes vehículos: los de asistencia sanitaria, tanto pública como privada; los vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y los servicios municipales.

También servicios privados de especial necesidad (seguridad privada, desatoros, funerarias, transporte de fondos y similares).

Multas de 200 euros

La circulación por el interior de la ZBE con vehículo que no cumpla alguno de estos requisitos se considerará una infracción grave y conllevará una sanción de 200 euros, del mismo modo que se ha establecido en las ordenanzas de las principales ciudades de España.

La ciudadanos pueden consultar la clasificación ambiental de su vehículo a través de la página web de la DGT.