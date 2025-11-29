Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorología

Málaga iniciará diciembre con lluvias y varios días con descensos térmicos

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia precipitaciones a partir del martes que pueden ser generalizadas en el conjunto de toda la provincia

La Aemet alerta de que la próxima semana estará marcada por la inestabilidad en gran parte de la provincia. | L. O.

La Aemet alerta de que la próxima semana estará marcada por la inestabilidad en gran parte de la provincia. | L. O.

Las previsiones meteorológicas de cara a los primeros días del mes de diciembre vienen marcadas por varias depresiones que depararán nuevas lluvias en la provincia de Málaga, después de dos semanas marcadas por la estabilidad y temperaturas típicas de este periodo del año. Así lo ha confirmado el responsable territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Riesco, que incluso señala que este domingo podrían producirse precipitaciones en zonas del interior.

«El lunes va a ser un día de transición, sin precipitaciones, porque este domingo habrá algunas en el interior, que puntualmente podrían producirse en el litoral. Pero a partir del martes podemos avanzar que se producirán lluvias muchos días a lo largo de la próxima semana», relata.

Noticias relacionadas y más

Riesco argumenta que esta inestabilidad viene marcada por «el descuelgue de depresiones, de norte a sur, que llegarán a la Península y que generarán lluvias en gran parte en el interior de la provincia malagueña». Además, para el propio director de la Aemet en Málaga, «algunos días lloverá en la costa». En cuanto a las temperaturas, alega que serán igual o más bajas de lo normal a estas alturas: «Y puntualmente bajarán entre el miércoles y el jueves».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
  2. Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
  3. Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
  4. El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
  5. Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
  6. Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar
  7. Así será la nueva tasa de basura de Málaga: precios y descuentos
  8. Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones

Málaga iniciará diciembre con lluvias y varios días con descensos térmicos

La villa romana mejor conservada de Andalucía y que miles de viajeros aún no saben que existe

La villa romana mejor conservada de Andalucía y que miles de viajeros aún no saben que existe

Torre del Puerto: interés privado y perjuicio generalizado

Torre del Puerto: interés privado y perjuicio generalizado

Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025

Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025

La plataforma del futuro tren de la Costa del Sol destaca los avances y pide una reunión con el Gobierno

La plataforma del futuro tren de la Costa del Sol destaca los avances y pide una reunión con el Gobierno

Los taxistas de Málaga critican la eliminación de paradas y piden soluciones urgentes: “El ciudadano se queda sin taxi”

Los taxistas de Málaga critican la eliminación de paradas y piden soluciones urgentes: “El ciudadano se queda sin taxi”

El Colegio de Graduados Sociales clausura su Noviembre Cultural con un homenaje al centenario de la profesión

El Colegio de Graduados Sociales clausura su Noviembre Cultural con un homenaje al centenario de la profesión

El alumnado de Málaga domina el medallero de las Olimpiadas de FP

Tracking Pixel Contents