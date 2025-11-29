Málaga iniciará diciembre con lluvias y varios días con descensos térmicos

Las previsiones meteorológicas de cara a los primeros días del mes de diciembre vienen marcadas por varias depresiones que depararán nuevas lluvias en la provincia de Málaga, después de dos semanas marcadas por la estabilidad y temperaturas típicas de este periodo del año. Así lo ha confirmado el responsable territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Riesco, que incluso señala que este domingo podrían producirse precipitaciones en zonas del interior.

«El lunes va a ser un día de transición, sin precipitaciones, porque este domingo habrá algunas en el interior, que puntualmente podrían producirse en el litoral. Pero a partir del martes podemos avanzar que se producirán lluvias muchos días a lo largo de la próxima semana», relata.

Riesco argumenta que esta inestabilidad viene marcada por «el descuelgue de depresiones, de norte a sur, que llegarán a la Península y que generarán lluvias en gran parte en el interior de la provincia malagueña». Además, para el propio director de la Aemet en Málaga, «algunos días lloverá en la costa». En cuanto a las temperaturas, alega que serán igual o más bajas de lo normal a estas alturas: «Y puntualmente bajarán entre el miércoles y el jueves».