Promálaga asesora gratis a 26 'startups' para obtener certificación estatal de empresas emergentes innovadoras

La empresa municipal Promálaga, perteneciente al Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, ha culminado este pasado viernes las dos convocatorias de su programa 'Promálaga Base'. La iniciativa gratuita, puesta en marcha el pasado mes de mayo, ha ofrecido asesoramiento especializado a 'startups' malagueñas para que puedan obtener la certificación de empresa emergente innovadora emitida por Enisa, Empresa Nacional de Innovación, entidad pública dependiente del Ministerio de Industria y Turismo encargada de evaluar y acreditar a las compañías que pueden optar a financiación pública y beneficios fiscales.

Han realizado el programa un total de 26 proyectos empresariales o empresas constituidas sobre una base innovadora, con o sin tecnología de soporte, con una antigüedad máxima de cinco años y con domicilio social y fiscal en Málaga capital. Cabe destacar que 17 de ellas ya ha obtenido la certificación de Enisa o está en disposición de solicitarla, lo que supone más del 65%.

La primera convocatoria se celebró durante los meses de junio, julio y septiembre, y la segunda de septiembre, octubre y noviembre. Gracias a la acogida y resultado de la iniciativa, Promálaga tiene previsto poner en marcha nuevas ediciones de este programa en 2026.

Cuarta provincia en número de empresas emergentes certificadas

Actualmente, Málaga es la cuarta provincia en número de empresas emergentes certificadas, después de Madrid, Barcelona y Valencia. La certificación otorgada por Enisa, entidad designada por el Ministerio de Industria y Turismo para gestionar el proceso y emitir el certificado, es requisito indispensable para que las empresas emergentes con base innovadora puedan optar tanto a financiación pública, como a beneficios fiscales y sociales, tal y como establece la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes.

Durante el desarrollo del programa, los participantes han sido guiados en la elaboración de su Plan de Negocio con los requisitos legales necesarios para solicitar el certificado.

Asimismo, han recibido acompañamiento en sesiones grupales e individuales dedicadas a la estructura empresarial (composición, objeto social, capital social*), al grado de innovación de la compañía y a la escalabilidad del proyecto.

Fomento del emprendimiento

Este programa constituye una acción más de Promálaga de apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas. En este sentido, destaca la Red Municipal de Incubadoras formada por 14 centros que se estructuran en función de la actividad empresarial y por la que han pasado más de 770 empresas desde el año 2003.

Asimismo, Promálaga ha puesto en marcha 'Promálaga Flexwork', un nuevo concepto de 'coworking' flexible ubicado en el interior de la incubadora Promálaga Economistas, totalmente abierto a cualquier tipo de profesional, no solo para emprendedores, y que ofrece 12 puestos de trabajo. Un servicio que se adapta a las nuevas formas de trabajo, ofreciendo flexibilidad tanto a profesionales locales como a los nómadas digitales que eligen Málaga como base de operaciones.

De igual forma, Promálaga ofrece diferentes servicios y programas de consultoría para facilitar los trámites de constitución de empresas; asesoramiento fiscal, contable, laboral y mercantil; formación en gestión empresarial; servicio de consultoría a la innovación; subvenciones al impulso empresarial; programa de mentorización; así como asistencia a ferias, congresos, encuentros de 'networking' y dinamización empresarial.

Entre las herramientas que se ponen a disposición de los emprendedores se encuentra 'Haz tu plan de Empresa', que ayuda de forma online a crear un proyecto de negocio en pocos minutos. También cuenta con una herramienta gratuita para la realización online de auditorías de marketing que están dirigidas a empresarios y emprendedores.