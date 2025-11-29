Sucesos
Remolcan hasta Málaga un buque a la deriva cuya tripulación tenía escasez de provisiones
El barco había salido desde Ceuta y estaba a la espera de un remolque que no llegaba
EFE
Un buque que se encontraba a la deriva y cuya tripulación tenía escasez de provisiones, debía haber desembarcado hace dos meses y afrontaba dificultades para contactar con su armador, ha sido remolcado hasta el puerto de Málaga.
Fuentes de Salvamento Marítimo han informado este sábado a EFE de que el barco, de nombre 'Marine I', había quedado a la deriva a 35 millas de Ceuta, desde donde había partido la nave; que tuvieron conocimiento de su situación este jueves y que la tripulación se encontraba en buen estado.
Han añadido que el buque estaba a la espera de un remolque que no llegaba, según la tripulación, que aseguraba recibir provisiones de vez en cuando, por lo que pidieron ayuda y la autoridad marítima española ordenó su remolque por Salvamento Marítimo a primera hora del pasado 27 de noviembre.
Se movilizó el buque remolcador de Salvamento 'Luz de Mar', que salió de Ceuta y poco antes de las 14.00 horas de ese día hizo firme el remolque del 'Marine I' con destino a Málaga, mientras una unidad sanitaria de Cruz Roja aguardaba en el puerto malagueño por si fuera necesario prestar asistencia a la tripulación.
A dos millas del Puerto de Málaga dos remolcadores de este recinto, junto a una embarcación de sus prácticos, tomaron el relevo en el remolque hasta entrar a la bocana de las instalaciones portuarias sobre las 23.30 horas y quedar atracado en su muelle.
