La Selección Española de YouTubers conquista 'El Partidazo 6' en La Rosaleda (3-1)

La Selección Española de YouTubers venció a la Selección Latinoamericana, en 'El Partidazo 6' organizado por DjMaRiiO. Este evento fusiona el fútbol y entretenimiento. El encuentro tuvo lugar en el Estadio de La Rosaleda. El partido entre ambas selecciones sufrió un pequeño retraso, debido a que retransmitieron el evento final del capítulo 6 de 'Fortnite'. Tras este acontecimiento, sonaron los himnos de ambas selecciones y los malagueños Illojuan y SpokSponha realizaron el saque de honor de encuentro.

Primera parte

El esférico comenzó a rodar en el Estadio de La Rosaleda y la Selección Española mantuvo la posesión en los primeros compases del encuentro. Los 14.000 aficionados que asistieron a esta cita entre streamers rugían a favor del conjunto español. La tensión entre ambos equipos escalaba por momentos y los latinos, poco a poco, conseguían adentrarse en el juego. Sin embargo, un contraataque de los españoles por la banda izquierda, acabó con un disparo de Spursito en el fondo de la red visitante (1-0).

Tras el tanto del conjunto local, los lationamericanos reaccionaron de manera excelente, comenzaron a dominar el juego hasta conseguir un penalti a favor, a falta de cinco minutos para concluir la primera mitad. El mexicano, Rivaldios, batió la portería de Dario MH sin dificultad alguna, para así, igualar el partido (1-1). Instantes después, Spursito volvió a colocar a España por delante con una jugada en solitario (2-1).

Segunda parte

La segunda parte del encuentro siguió la misma dinámica de los primeros 45 minutos. La primera ocasión de peligro fue para el combinado español, con un penalti que pitó el árbitro, Cristóbal Soria, pero fue desestimado tras la revisión en el VAR. La afición siguió remando a favor de los locales y los latinos no encontraban su lugar en el verde.

Los aficionados del Estadio de La Rosaleda haciendo 'la ola' daba por zanjado el encuentro, a falta de 10 minutos, para que el árbitro pitase el final. El cansancio se notaba en los jugadores de ambos equipos, con infinidad de intervenciones de los fisioterapeutas de la Universidad Alfonso X El Sabio, que ayudaron a los futbolistas que, no olvidemos, no son profesionales. 'La Roja de streamers' remataron el encuentro y alzaron el trofeo de 'El Partidazo 6'.