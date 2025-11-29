Málaga estrena un nuevo videomapping de Navidad sobre la Catedral

Un día después de la inauguración de las luces de Navidad en la calle Larios, Málaga dio ayer la bienvenida a otro espectáculo que se está convirtiendo ya en una tradición, el videomapping que se muestra en la Catedral.

La fachada de la torre mocha de la Catedral, en su lateral sur en calle Molina Lario, será de nuevo una de las protagonistas de esta Navidad ya que sobre ella se va a proyectar un videomapping o proyección arquitectónica.

¿Cómo es la proyección del videomapping?

En concreto, este año se estrena el espectáculo ‘El pescador de sueños’ basado en un cuento propio de estas fechas cuyos personajes han estado inspirados en un oficio tan único y malagueño como el de los cenacheros. Así, esta historia navideña les rendirá homenaje, según informó el Ayuntamiento de Málaga.

La proyección contempla una introducción, la parte central con el cuento, y la escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos como vidrieras.

Tecnología láser

Para esta puesta en escena se usa última tecnología en proyección láser. Se han creado a la carta infografías en 2 y 3 dimensiones para completar un espectáculo de gran formato. Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events.

La duración aproximada del espectáculo es de entre 8 y 9 minutos. Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará 6 estructuras de acero para equipos en altura.

Habrá efectos como las máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave.

Los pases de este espectáculo audiovisual serán a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas, todos los días hasta el 4 de enero de 2026, excepto el 24 y 31 de diciembre.

Detalle del videomapping de la Catedral de Málaga en la Navidad de 2025 / Gregorio Marrero

Fachada del Consistorio

La fachada del Ayuntamiento de Málaga también va a contar de nuevo este año, tras su estreno en 2024, con proyecciones de ambiente navideño. Se podrán ver estrellas, bolas de navidad y diferentes iconos y motivos tradicionales, que se reproducirá de forma continua y que se inauguró ayer.

Cambios de tráfico

El Ayuntamiento también informó de que durante la proyección del videomapping sobre la torre sur de la Catedral (19.00, 20.30 y 22.00 horas desde el próximo sábado, 29 de noviembre, hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre) el tráfico de salida por la calle Molina Lario será desviado por Postigo de los Abades para desembocar en Cortina del Muelle.