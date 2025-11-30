Casi 108.000 euros para mejorar las zonas de confort climático de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, avanza en la adecuación y mejora de las zonas de confort climático que la ciudadanía tiene a su disposición ante episodios de altas temperaturas. En este visor se pueden diferenciar tres tipologías de espacios: las zonas de confort exteriores, las áreas interiores y los corredores de sombra. Tras la puesta en marcha de esta herramienta el pasado mes de junio, el Ayuntamiento ha licitado por 107.950 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 60 días un contrato para señalizar estos espacios, además de mejorar otros mediante la dotación de bancos, mobiliario y más sombra mediante la plantación de árboles para que tengan la consideración de zonas de confort climático y puedan cumplir esa función.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 11 de diciembre para cada uno de los tres lotes: suministro e instalación de señalética informativa (50.000 euros), suministro e instalación de mobiliario urbano (30.000 euros) y suministro y plantación de arbolado (27.950 euros).

Esta actuación, que se incluye en el Plan de Turismo Sostenible de la Ciudad de Málaga, cuenta con financiación europea Next Generation (UE) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) dentro del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, integrándose en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022 de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

La configuración de esta red y su progresiva ampliación se puso en marcha en base a un estudio técnico adjudicado a Urban Forestry S.L. por 12.335,95 euros (IVA incluido) que recoge los criterios establecidos para la definición de zonas de confort climático, la relación de zonas y corredores ya existentes organizados por distritos, y las actuaciones necesarias para la creación y adaptación de espacios verdes urbanos para que puedan cumplir las condiciones para tener tal consideración en materia de mobiliario urbano, tomas de agua o elementos de sombra. Para el desarrollo de esta red se ha contado con la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga (UMA).

Zonas de confort climático

Por otra parte, el Ayuntamiento ha explicado que, de acuerdo al estudio técnico en el que ha participado la UMA, se consideran zonas de confort climático exteriores aquellos espacios que están al aire libre, con una superficie de entre 0,33 y 0,5 hectáreas y que están considerados más refrescantes debido a la sombra proporcionada por las copas de los árboles o por la conjunción entre vegetación y arquitectura, la tipología de pavimento, el índice de reflexión y refracción de calor, la presencia de fuentes de beber o la existencia de mobiliario para sentarse o descansar.

Actualmente, el listado está compuesto por 74 áreas concretas repartidas por todos los distritos de la ciudad. En cuanto a las zonas de confort climático interiores, el mapa identifica los edificios municipales a los que la ciudadanía puede acceder y que garantizan unas condiciones térmicas adecuadas durante todo el año y disponen de zonas de descanso, agua potable e iluminación.

En este apartado figuran bibliotecas, centros ciudadanos, juntas de distrito o equipamientos museísticos, con información sobre sus horarios de apertura. En total son 19 edificios. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Málaga se invita al resto de instituciones públicas y a entidades privadas de la ciudad a incorporarse a esta red de zonas de confort climático permitiendo que sus edificios figuren en este mapa.

Corredores de sombra

Por otro lado, el mapa también muestra 85 corredores de sombra donde, gracias a la cobertura vegetal de más del 50%, las temperaturas son más bajas que en el resto de la ciudad y, por tanto, recomendables como itinerarios para los desplazamientos a pie.

El Paseo del Parque, la avenida de la Paloma, los Jardines de Picasso, la avenida de Andalucía, la calle Conde de Guadalhorce, la avenida Juan Sebastián Elcano, la calle Ingeniero de la Torre Acosta o los paseos de Limonar y Miramar son algunas de las alineaciones verdes incluidas en este visor, que está concebido como un documento vivo que se irá actualizando.

Además, también ofrece la posibilidad de consultar la localización y la especie de los más de 110.000 árboles inventariados actualmente en las calles, plazas y jardines públicos de los 11 distritos de la ciudad.

En paralelo, el Ayuntamiento de Málaga continúa aumentando la masa arbórea, tanto en 3/3 calles y jardines públicos de los 11 distritos como en las áreas forestales, como una de las principales medidas para mejorar la calidad del aire, proporcionar sombra, reducir las islas de calor y potenciar la biodiversidad al aportar un hábitat a especies de aves e insectos.