Si se intenta buscar respuestas oficiales a la pregunta de cuánto cobran los alcaldes de la provincia de Málaga, se observan muchas de esas diferencias que el transcurso de la vida va estableciendo, en función de determinadas circunstancias, coyunturas o jerarquías. Las retribuciones oscilan entre los más de 90.000 euros anuales brutos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y las cantidades inferiores a 30.000 euros al año y la dedicación parcial que abundan en pequeños pueblos.

Así se desprende de los datos del sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), publicados recientemente por el Ministerio de la Función Pública.

Pueblos pequeños

En las localidades menos pobladas es dónde, por lógica, el salario del alcalde suele suponer una cantidad mayor por habitante. El impacto que llega a tener destaca en ciertos pueblos con menos de 500 habitantes, pese a que sus alcaldes están en régimen de dedicación parcial. Es lo que sucede en Atajate, con menos de 200 habitantes y 27.229 euros se sueldo bruto; o en Alpandeire (34.149 euros), Alfarnatejo (36.068) y Pujerra (33.505), que no superan los 300 habitantes.

Y también hay una notable repercusión por persona de las retribuciones del regidor en municipios que rondan el medio millar de habitantes como Benarrabá (32.105 euros), Jubrique (33.021), Benalauría (23.835) o Montecorto (26.377 euros). En cambio, se paga bastante menos por la dedicación parcial del alcalde o la alcaldesa en Benadalid (11.119 euros), El Borge (17.038), Periana (17.519) o Serrato (18.193). Asimismo, se declaran por la dedicación exclusiva retribuciones al alcalde en 2024, por menos de 30.000 euros, en Benaoján (16.800 euros), Humilladero (21.193), El Burgo (29.574) o Alfarnate (29.691).

Tales cantidades contrastan con la dedicación exclusiva que se paga en Cómpeta (46.585 euros), Sierra de Yeguas (46.464) Riogordo (46.226), Yunquera (43.575), Algarrobo (42.499) o Villanueva de Algaidas (42.000).

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. | L. O.

Málaga y Marbella

Llama la atención que las dos ciudades más grandes de la provincia, Málaga y Marbella, estén en el ‘top 10’ nacional de los regidores más pagados. En el caso de la capital malagueña, entraría dentro de lo normal, si se tiene en cuenta que Francisco de la Torre (PP) ocupa el séptimo lugar en todo el país -con 95.500 euros- cuando se trata de la sexta ciudad española con más habitantes.

Más sorprendente resulta que, justo detrás, en la octava posición y con solo 36 euros menos esté la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), que se sitúa como la mejor pagada en una hipotética clasificación de las localidades que no son capitales de provincia.

Muñoz recibe 95.464 euros y supera a Burgos (94.555,36), Valencia (94.291,12 euros), Getxo (Bizkaia, 92.201,04), San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, 91.172,48) y Almería (91.101,61), entre otras muchas otras urbes.

Por delante de Málaga y Marbella, están los regidores de Madrid, con 110.688,12 euros; Bilbao, con 105.557,28; Barcelona, con 104.000; San Sebastián (96.965,68), Vitoria (96.016,48) y Sevilla (96.016,48).

Otras ciudades malagueñas

Y, a nivel provincial, otras ciudades malagueñas cuyos regidores copan las retribuciones más elevadas son Fuengirola (84.244 euros), Vélez-Málaga (74.102,83), Torremolinos (69.721,53), Antequera (65.153,15), Torrox (64.255,74), Coín (63.888,58), Alhaurín de la Torre (63.888,58), Mijas (62.889,92), Benalmádena (61.974,74), Ronda (59.142,31) y Cártama (59.000).

Localidades ausentes

Hay, prácticamente, una veintena de localidades malagueñas que no aparecen en el listado porque sus ayuntamientos no han enviado la información o no la han comunicado de forma correcta. Se trata, entre otras, de Casares, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Moclinejo, Nerja, Pizarra, Valle de Abdalajís y Villanueva de la Concepción. Y en la misma situación se encuentran Alcaucín, Alhaurín el Grande, Almargen, Almogía, Álora, Archidona, Campillos, Cañete la Real o Casarabonela.

Diputaciones provinciales

Si se atiende a lo que perciben los presidentes de las diputaciones provinciales en España, el máximo responsable de la de Málaga, Francisco Salado (PP), es el séptimo del país que tiene mayores retribuciones por el desempeño de ese cargo, con 93.501 euros de salario bruto y dedicación exclusiva.

El ranking lo encabezan sendas diputaciones forales vascas, como las de Bizkaia (122. 650 euros) y Álava (113.515), y la institución provincial de Barcelona (114.017). Ya por debajo de los 100.000 euros, están igualmente en puestos altos los presidentes provinciales de Guipuzkoa (97.247 euros), Burgos (96.347) y Valencia (94.104).

Ahora bien, el malagueño Francisco Salado también es el alcalde de Rincón de la Victoria, que cuenta con más de 50.000 habitantes. De su ayuntamiento recibió en 2024, como regidor sin dedicación, 36.900 euros.

La Junta de Andalucía

Igualmente, el sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) aporta datos sobre las retribuciones en 2024 de los presidentes, presidentas, consejeros y consejeras de todas las comunidades autónomas, excepto País Vasco que no ha remitido esta información.

En el caso de la Junta de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno (PP), recibió 89.275 euros. Esto lo sitúa como el sexto que más cobra, por detrás de los dirigentes de Cataluña (140.257), Comunidad de Madrid (103.090), Aragón (96.013), Castilla-La Mancha (91.270) y Extremadura (89.622). Además, lo que Moreno percibe es similar al sueldo del presidente de la Ciudad de Ceuta (89.294).

Eso sí, en Andalucía se da la particularidad de que las retribuciones de los consejeros y consejeras son ligeramente superiores a las del presidente, al llegar a 90.303 euros. Es la tercera comunidad que más paga a los jefes de grandes áreas en el ejecutivo autonómico, por detrás de Cataluña (124.392) y Madrid (103.080).