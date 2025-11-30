Navidad Málaga 2025
Colas el primer domingo de Adviento para ver el Belén de la Catedral
El nacimiento puede visitarse a diario, cuenta con 400 figuras repartidas por una extensión de 70 metros cuadrados y la novedad de la escena de la Huida a Egipto
El trascoro de la Catedral de Málaga se ha preparado un año más para acoger el tradicional Belén monumental que realiza cada Navidad la asociación belenista La Alcazaba. El nacimiento fue bendecido este sábado por el obispo de la diócesis, José Antonio Satué, y esta primer domingo de Adviento ha registrado importantes colas de malagueños que querían admirar una obra que se caracteriza, como siempre, por los guiños a la arquitectura malagueña. El año pasado fueron más de 65.000 personas las que pasaron por la instalación y el Cabildo catedralicio confía en poder superar esta cifra.
Entre las novedades que este año presenta este Belén, según explicó José Melgarejo, nuevo presidente de La Alcazaba, destaca la escena de la Huida a Egipto, "con figuras exclusivas que nos han hecho especialmente para nosotros. Se muestra una zona donde se están construyendo diversos elementos y donde podemos ver los pintores de los frescos, al albañil midiendo con la plomada, a los arquitectos, en el suelo, revisando los planos, entre otros. Es una escena muy novedosa", ha explicado el presidente de la asociación.
En el nacimiento se representan tres fuentes emblemáticas en la historia de la ciudad: la Fuente de la Olla (1877), la Fuente de la Reina (1659) y la Fuente de los Cristos (1790).
400 figuras en 70 metros cuadrados
El Belén tiene una extensión de 70 metros cuadrados y cuenta con alrededor de 400 figuras de renombrados escultores belenistas. Según Melgarejo, "en el de este año hay en torno a un 25% de imágenes nuevas. Asimismo, todas las casas, construcciones, miniaturas, vegetacion y atrezo del Belén han sido elaborados artesanalmente por un grupo de socios de ABEMA que han dedicado muchas horas, desde abril a noviembre en este bello arte, bajo la dirección artística de Antonio Escudero".
Horarios
El Belén de la Catedral de Málaga podrá ser visitado diariamente de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que no abrirá por la tarde; el 25 de diciembre y 1 de enero, que no abrirá por las mañanas; y el día de Reyes, que permanecerá cerrado todo el día.
- El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
- Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
- El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar