Colas el primer domingo de Adviento para ver el Belén de la Catedral

El trascoro de la Catedral de Málaga se ha preparado un año más para acoger el tradicional Belén monumental que realiza cada Navidad la asociación belenista La Alcazaba. El nacimiento fue bendecido este sábado por el obispo de la diócesis, José Antonio Satué, y esta primer domingo de Adviento ha registrado importantes colas de malagueños que querían admirar una obra que se caracteriza, como siempre, por los guiños a la arquitectura malagueña. El año pasado fueron más de 65.000 personas las que pasaron por la instalación y el Cabildo catedralicio confía en poder superar esta cifra.

El Belén de la Catedral se bendijo este sábado. / Gregorio Marrero

Entre las novedades que este año presenta este Belén, según explicó José Melgarejo, nuevo presidente de La Alcazaba, destaca la escena de la Huida a Egipto, "con figuras exclusivas que nos han hecho especialmente para nosotros. Se muestra una zona donde se están construyendo diversos elementos y donde podemos ver los pintores de los frescos, al albañil midiendo con la plomada, a los arquitectos, en el suelo, revisando los planos, entre otros. Es una escena muy novedosa", ha explicado el presidente de la asociación.

En el nacimiento se representan tres fuentes emblemáticas en la historia de la ciudad: la Fuente de la Olla (1877), la Fuente de la Reina (1659) y la Fuente de los Cristos (1790).

Colas para ver el Belén de la Catedral este primer domingo de Adviento. / Gregorio Marrero

400 figuras en 70 metros cuadrados

El Belén tiene una extensión de 70 metros cuadrados y cuenta con alrededor de 400 figuras de renombrados escultores belenistas. Según Melgarejo, "en el de este año hay en torno a un 25% de imágenes nuevas. Asimismo, todas las casas, construcciones, miniaturas, vegetacion y atrezo del Belén han sido elaborados artesanalmente por un grupo de socios de ABEMA que han dedicado muchas horas, desde abril a noviembre en este bello arte, bajo la dirección artística de Antonio Escudero".

Horarios

El Belén de la Catedral de Málaga podrá ser visitado diariamente de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que no abrirá por la tarde; el 25 de diciembre y 1 de enero, que no abrirá por las mañanas; y el día de Reyes, que permanecerá cerrado todo el día.