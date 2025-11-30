Comienzan a aumentar los casos de gripe y virus respiratorios en Málaga

Como es habitual, la bajada de las temperaturas viene acompañada de un aumento de los virus respiratorios. La llegada del frío y las recientes lluvias en Málaga han traído consigo un incremento de los casos de gripe, covid-19 o resfriados comunes que los profesionales sanitarios comienzan a ver cada vez más en sus consultas y Urgencias.

«En Málaga está habiendo un inicio de aumento de casos, fundamentalmente de gripe», afirma el doctor Borja Valencia, jefe del Servicio de Neumología de HM Hospitales en Málaga, que hace hincapié en la importancia de la prevención y la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo como niños pequeños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las urgencias empiezan a saturarse

Este incremento se ha dejado ver también en las Urgencias, como constata el doctor Alberto Puertas, jefe del Servicio de Urgencias de adultos de HM Málaga y HM Santa Elena. «Estamos observando un repunte de casos en nuestras consultas y servicios de Urgencias, lo que es habitual en estas fechas. Resfriado y faringoamigalitis es lo que más predomina, aunque también estamos observando casos de gripe, covid y virus respiratorio sincitial (VRS) en los más pequeños», comenta.

No obstante, los profesionales aclaran que, aunque comienza a detectarse un incremento de los casos tanto en los hospitales públicos como privados, todavía se está lejos de las elevadas cifras que se llegan a registrar en invierno.

Los niños, afectados

«Se está viendo una mayor incidencia, pero todavía no es preocupante», sostiene el pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, que confirma que los más pequeños también se están viendo afectados por estos virus respiratorios. Algo que «era de esperar», según Navarro, con la brusca bajada de las temperaturas que se ha registrado recientemente en la provincia.

«Son cuadros respiratorios y catarrales de los que hay mayor incidencia ahora en pediatría: catarro, rinitis y muchas toses», cuenta el doctor Navarro, que advierte de que las previsiones apuntan a que el pico de gripe se va a adelantar y que, en lugar de en enero, como suele ser, «parece que puede ser en diciembre».

Precisamente, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció el viernes que Andalucía activará un Plan de Acción propio ante la gripe «con el que nos adelantamos y protegemos de forma especial a los más vulnerables ante la virulencia que se prevé esta temporada».

Según detalló Sanz, la epidemia de gripe de esta temporada «se está adelantando entre 4 y 7 semanas con respecto a años anteriores», siendo el virus H3N2 el responsable del aumento. Un virus que no ha sido el virus dominante en las últimas temporadas, lo que podría llegar a provocar una disminución de la inmunidad en las personas. Aun así, puntualizó que, por ahora, la comunidad continúa por debajo del umbral epidémico.

Incidencia en Málaga

El último informe semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía (con datos correspondientes del 17 al 23 de noviembre de 2025) indica que la tasa de incidencia en Atención Primaria se sitúa en 291,4 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Málaga, la incidencia desciende hasta los 211,1 casos por cada 100.000 habitantes, la segunda cifra más baja de la comunidad por detrás de Huelva. No obstante, al observar las cifras de las últimas semanas se observa una clara tendencia ascendente.

El doctor Valencia recuerda que en el caso de las personas mayores o con una patología de base, una gripe puede descompensar dichas enfermedades y acabar derivando en una neumonía. «En una persona joven o que no tiene patología, no va a provocar más que un problema en el sentido de que va a tener fiebre alta, va a estar muy cansado, tener dolores musculares y que, probablemente, no vaya a poder ir a trabajar», añade. En este sentido, señala que ya se empiezan a ver ingresos por gripe o neumonía, aunque recalca que «no es ni mucho menos alarmante».

Diferencias entre gripe y resfriado

Asimismo, el neumólogo explica que, aunque la gripe y el resfriado son infecciones respiratorias, sus síntomas suelen diferenciarse claramente. «La gripe suele aparecer de forma más brusca, con fiebre alta, dolor muscular intenso, fatiga generalizada y en ocasiones dificultad respiratoria. El resfriado, en cambio, es más leve, con congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y, en raras ocasiones, fiebre elevada», aclara.

En cuanto a su tratamiento, resume que debe ser «reposo y tratamiento sintomático», es decir, los tradicionales antigripales, como paracetamol o Frenadol, que ayudan a aliviar la tos o a bajar un poco la fiebre. En cualquier caso, lo que se recomienda es evitar la automedicación, especialmente con antibióticos sin indicación médica.

Insisten en la vacunación

Del mismo modo, hace hincapié en que la vacuna antigripal sigue siendo la «herramienta más eficaz» para reducir las complicaciones. «Es especialmente importante que se vacunen los mayores de 60 años, personas con patologías respiratorias, cardíacas, inmunodeprimidas, embarazadas y profesionales sanitarios. También se recomienda en adultos jóvenes con contacto habitual con población vulnerable», indica el doctor Puertas.

«Cuanta más gente se vacune mejor. Y no solo el que está enfermo, sino el que no tiene nada y tiene que proteger a los que tiene mayor riesgo», agrega el doctor Valencia, que destaca también la importancia de acudir a su centro de salud para comprobar si están vacunados correctamente de la vacuna antineumocica.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería, millón y medio de andaluces ya se han vacunado frente a la gripe desde el comienzo de la campaña de inmunización. En el caso de Málaga se han alcanzado las 259.764 vacunaciones y un 84,9% de cobertura en las residencias de personas mayores. Asimismo, recordaron que todos los miércoles continúan las jornadas de vacunación sin cita en cualquiera de los 117 puntos repartidos por toda la provincia.