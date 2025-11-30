La corona de Adviento: ¿qué simboliza y cómo se reza?

El encendido del alumbrado navideño abre el telón del Adviento en Málaga. Se trata de un tiempo de espera y expectación de la Navidad: el nacimiento de Cristo, para los creyentes. Las calles se engalanan, pero también las casas. La corona de Adviento es uno de los signos más representativos de este tiempo litúrgico. Su presencia en los hogares y templos cristianos expresa una espiritualidad de espera, esperanza y renovación. Aunque su origen se remonta a antiguas tradiciones europeas, fue asumida por la Iglesia como un recurso catequético para vivir más intensamente la preparación hacia el nacimiento de Jesús.

La corona de Adviento no es solo un adorno litúrgico; es una escuela de espera y un símbolo de la vida cristiana. Su luz creciente anuncia que la oscuridad será vencida por la presencia de Cristo. Al encender cada vela, el creyente renueva su esperanza y se dispone a celebrar el misterio de la Navidad con un corazón más dispuesto y consciente.

Simbolismo de la corona

Cada elemento de la corona comunica una verdad espiritual:

La forma circular: el círculo no tiene principio ni fin; simboliza la eternidad de Dios, la plenitud y el amor infinito que abraza a la humanidad. El verde del follaje: tradicionalmente de ramas de pino o abeto, representa la vida, la esperanza y la victoria de la luz sobre las tinieblas. Invita a confiar en que Dios siempre renueva la existencia humana. Las velas: son el elemento más visible y significativo. Se encienden una por semana y simbolizan:

La esperanza

La paz

La alegría (generalmente vela rosa), se enciende el tercer domingo (Gaudete), cuando la liturgia invita a alegrarse porque el Señor está cerca.

El amor

La vela blanca del centro es opcional, y se enciende en Navidad y representa a Cristo.

Así es el Belén instalado en la Catedral de Málaga este Adviento de 2025 / Gregorio Marrero

¿Cómo se reza la corona de Adviento?

No existe una única forma obligatoria; cada familia o comunidad puede adaptarla, pero suele seguir una estructura:

Ambientación y silencio: reunirse alrededor de la corona, crear un ambiente de oración y silencio. Encendido de la vela correspondiente: cada semana se enciende una nueva vela, sumando las anteriores. Lectura bíblica: se suele leer un pasaje propio del domingo de Adviento, del profeta Isaías o de los Evangelios que hablan de la espera del Mesías. Breve reflexión: se medita sobre el significado de la semana: esperanza, paz, alegría o amor. Oración, que puede incluir:

Padre Nuestro

Ave María

Oración especial para el Adviento

Peticiones libres

Canto opcional (Villancicos o cantos de Adviento: 'Hoy se enciende una llama...", “Ven Señor, no tardes…")

Oraciones que se pueden utilizar

Oración para la primera semana (esperanza): Señor Jesús, al encender esta primera vela te pedimos que ilumines nuestra vida y renueves nuestra esperanza. Que podamos prepararnos con fe para tu llegada. Amén. Oración para la segunda semana (paz): Señor, danos tu paz y haz de nuestro hogar un lugar donde reine el perdón y la reconciliación. Que tu luz disipe toda división. Amén. Oración para la tercera semana (alegría): Señor, al encender la vela rosa pedimos la alegría que viene de Ti. Haz nuestro corazón capaz de reconocer tu presencia en medio de la vida cotidiana. Amén. Oración para la cuarta semana (amor): Señor, concédenos un corazón lleno de amor para recibirte y para amar a los demás como Tú nos amas. Amén.

¿Cuándo empieza el Adviento este 2025?

El Adviento comienza cuatro domingos antes de Navidad. Por ello, la fecha cambia cada año, pero siempre inicia entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. Este año 2025 el primer domingo de Adviento es el domingo 30 de noviembre.

Significado del tiempo de Adviento

El término Adviento procede del latín adventus, que significa “venida”.

Para la Iglesia, este tiempo tiene un doble sentido:

1. Preparación para la Navidad, cuando se celebra el nacimiento de Jesús en Belén.

2. Expectativa de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos.

Es un periodo marcado por la esperanza, la conversión interior, la vigilancia y la alegría espiritual. Nos invita a abrir el corazón para recibir a Dios, que llega de manera silenciosa y humilde.