Edificio Vilda en la Carretera de Cádiz: un pequeño jardín botánico en la puerta de su casa

El edificio Vilda, en el barrio de La Luz, en pleno corazón de la Carretera de Cádiz, se ha convertido en un pequeño jardín botánico en la puerta de las viviendas de los vecinos. Las macetas conviven en sus rellanos gracias al empeño y la solidaridad de los habitantes de este bloque de viviendas de Málaga, que han hecho del verde una auténtica seña de identidad.

La vicepresidenta de la comunidad de propietarios, María Serralvo, explica que "somos los artífices del patio tal y como está. Llevo más de 20 años pendiente de todo esto. El presidente me ayuda a comprar la tierra y a montar cualquier arco que se rompa. Nos llevamos muy bien y hay muy buena armonía entre los vecinos. También hay gente muy responsable que cuida de sus plantas, y cuando no pueden, me ocupo yo de trasplantarlas, llevarles tierra o plantar nuevos ejemplares. De hecho, mira, esto que quiero poner en el patio lo tengo ahora en agua para que agarre bien. Y así estamos, llevando todo esto con mucha ilusión y muy contentos de tener el bloque como lo tenemos".

Serralvo resume las recomendaciones para todos los vecinos: "La principal recomendación es no regar a horas inapropiadas que puedan molestar a las personas que pasan por la calle. Aquí procuramos que no se riegue cuando hay sol, porque es malo para las plantas; preferimos hacerlo muy temprano o a partir de las nueve. Si las riegas con el sol encima, prácticamente las quemas".

Para mantener todas las plantas que hay en la comunidad, la solidaridad vecinal es indispensable: "Aquí no tenemos ningún problema. Nos hemos hecho famosos porque nadie tiene un bloque como el nuestro. Después de tantos años el edificio está precioso", apunta.

Serralvo recalca que "todas las personas que llegan se quedan sorprendidas. Ni en los patios de Sevilla, se ve así. El único aspecto negativo que existe es el pasillo, porque si cae agua, alguien podría resbalarse".

Serralvo, durante el confinamiento, utilizaba las plantas como vía de escape: "Tenía tierra en el almacén y llegué a arreglar hasta la cuarta planta. Me pasaba mis tres horas aquí, luego subía, me duchaba. Mi felicidad era meterme en el patio, arreglar plantas, trasplantar y poner cosas nuevas. Me dio la vida. Dentro del piso no podía estar".

La vicepresidenta de la comunidad asegura que el objetivo es mantener el patio y para ello cuentan con el apoyo municipal, bautizándose el espacio en el pleno del Ayuntamiento de Málaga como "como 'Patio Vivo' y quieren subvencionarnos con plantas del vivero. También hemos solicitado una ayuda para arreglar el tejado y ponerlos de verde. Eso sería un gran reto para nosotros. Tener el tejado verde sería perfecto; para el medioambiente es lo mejor que podríamos hacer", concluye.

Vista del patio del Edificio Vilda, en el barrio de La Luz, con las plantas cuidadas por los vecinos. / Manuel Díaz

Una vecina explica cómo se organizan

María García es vecina de la urbanización desde hace 40 años. Recuerda que al principio, había pocas, pero todos los vecinos fueron añadiendo más. Después se arregló el patio y la comunidad empezó a encargarse de él: "por eso se compraron macetas iguales, para que todo tuviera un aspecto más homogéneo. Además, sirve de desahogo para los vecinos: regamos nuestras plantas, les quitamos las hojas secas. A mí me encantan. En el día a día lo vemos como algo normal, una parte más de nuestra rutina", asegura María, quien resalta la implicación de todos para mantener el patio.

La organización del cuidado de las plantas está hecho para que cada fila de maceta corresponde a un propietario, que se hace cargo de su tanda: "Algunos las cuidan mejor y otro peor, como en todo, pero aunque el patio es de la comunidad, cada uno cuida las suyas. Las plantas nunca se han rechazado aquí", asegura María García, que explica que intentan elegir el tipo de plantas según el piso donde van a estar, ya que "abajo van mejor las plantas que no requieren tanto sol, porque este patio interior no tiene las condiciones ideales para la floración".

Un edificio único

El Edificio Vilda 1 es único e inigualable en la zona de la Carretera de Cádiz, como indica María García, que argumenta: "Estos patios están hechos a imagen de los antiguos corralones, con patio interior. Eso da mucha luz y oxígeno a las viviendas. Abres la ventana y entra aire fresco. A mí me gusta mucho por el ambiente que se respira. Creo, además, que fui de las primeras en poner macetas, y luego más vecinos fueron sumándose. En el patio también hay una vecina que las cuida mucho, y la comunidad se encarga especialmente de esa parte".

García resume que para la comunidad no supone un gasto extra, porque cada vecino se ocupa de las suyas: "La cuota de la comunidad no ha aumentado por las plantas. Al contrario, todo el que viene hace fotos y dice lo bonito que está", concluye.