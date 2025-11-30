Entra en vigor hoy la ZBE y las multas en Málaga: más de 26.000 vehículos tendrán el acceso restringido

Entra en vigor la ZBE en Málaga: más de 26.000 vehículos tendrán el acceso restringido. Desde este domingo 30 de noviembre, la Zona de Bajas Emisiones de Málaga comienza a multar a los coches, motos y furgonetas más contaminantes que no cuenten con etiquetas distintivas ni cumplan los requisitos.

En total, 26.281 vehículos ya no podrán acceder al Centro y su entorno con la entrada en vigor de esta medida. Tras un año de tramitación, el Ayuntamiento activa las primeras restricciones para limitar la circulación de los vehículos más contaminantes, y desde hoy se impondrán sanciones a quienes incumplan la normativa ambiental.

Acceso

En esta primera fase, la regulación establece diferencias claras según el lugar de domiciliación de los vehículos. Los vehículos registrados en Málaga pueden acceder libremente a la ZBE, tengan o no distintivo ambiental, y no es necesario comprar la etiqueta, ya que las cámaras de control verifican automáticamente los datos.

En cambio, los vehículos domiciliados fuera de Málaga solo podrán entrar si tienen etiqueta ambiental de la DGT: 0 Emisiones, ECO, C o B. Los únicos vehículos que no pueden acceder son los que no tienen etiqueta y además no están domiciliados en Málaga. Las furgonetas podrán acceder sin restricciones, incluso si no están domiciliadas en la capital y aunque no dispongan de distintivo ambiental. También los vehículos de emergencia y servicios esenciales, como ambulancias, bomberos, taxis, VTC, camiones o vehículos de limpieza, podrán circular en la ZBE sin limitaciones.

Calles que delimitan

Mapa de las Bajas Emisiones de Málaga. / L.O

La delimitación de la ZBE en Málaga está formada por las siguientes calles: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

En la página de la DGT (Dirección General de Tráfico), los malagueños podrán consultar qué distintivo ambiental tiene su vehículo.

Multas

La multa para aquellos conductores que accedan a la ZBE con un vehículo que no reúna los requisitos vigentes asciende a 200 euros y se considera una infracción grave. Según las primeras estimaciones del Ayuntamiento de Málaga, unos 206.500 vehículos acceden diariamente a la ZBE, con una extensión de más de 400 hectáreas.

Restricciones

Hay que recordar que las restricciones se irán endureciendo de forma progresiva en los próximos años. A partir de noviembre de 2026 tampoco podrán acceder los coches «B» que no estén domiciliados en la ciudad, al igual que los sin etiqueta.

Seguirán autorizados con toda normalidad «CERO», «ECO» o «C».En el caso concreto de las furgonetas, podrán circular libremente durante los cuatro primeros años las “CERO”, “ECO”, “C”, “B” y sin etiqueta ambiental. A partir del quinto año podrán circular las furgonetas “CERO”, “ECO”, “C”, “B” domiciliadas en Málaga y sin etiqueta domiciliadas en Málaga.