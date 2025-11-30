Belarra pide al Gobierno de Sánchez que no autorice el proyecto de Chipperfield para la Torre del Puerto de Málaga

La secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no autorice el rascacielos del puerto de Málaga proyectado por el arquitecto británico David Chipperfield al considerarlo "lesivo para el interés general".

El organismo público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, devolvió hace unos días a la Autoridad Portuaria de Málaga ese proyecto para la transformación del dique portuario de levante, que incluye un hotel de lujo de 144 metros de alto.

Belarra ha remitido un escrito a Sánchez donde expone argumentos contrarios a la torre, le insta a que rechace el proyecto y se transforme el dique en un espacio público para disfrute de la ciudadanía, zonas verdes o equipamientos de bajo impacto, y le traslada formalmente su "preocupación y rechazo".

"Grave perjuicio"

Ha solicitadoa al Ejecutivo que no conceda la autorización excepcional requerida para construir el edificio al considerar que el proyecto "carece de una justificación real basada en el interés general y supone un grave perjuicio para Málaga, para su paisaje, su identidad urbana, su patrimonio y su ciudadanía".

En su escrito, ha explicado que el proyecto en tramitación no coincide con la propuesta que ganó el concurso público convocado para actuar en este enclave y que, tras abandonar los promotores el diseño ganador, "se encargó un edificio completamente distinto, incrementando su altura hasta los 144 metros y modificando elementos esenciales".

Ha indicado que "numerosos expertos coinciden en que estos cambios alteran de forma sustancial las condiciones del concurso inicial", lo que pone en cuestión la transparencia y legalidad del procedimiento.

"Impacto irreversible"

Ha subrayado que la torre "tendría un impacto irreversible sobre el paisaje de la bahía de Málaga, superando la altura de cualquier otro edificio de la ciudad e incluso del Monte Gibralfaro".

Belarra ha advertido de que el rascacielos "rompería por completo la silueta histórica de la ciudad" y ha recordado que expertos han alertado de que "la torre no solo no se integra en el entorno, sino que lo agrede frontalmente".

Además ha cuestionado que el rascacielos pueda considerarse de interés general, al estar promovido por un fondo de inversión extranjero para un hotel de gran lujo, -a su juicio- sin justificación real que avale su necesidad.

Si Málaga requiriese nuevas plazas hoteleras de estas características, "sería perfectamente factible evaluar otras localizaciones, junto a otra altura y volumetría posibles, mucho más apropiadas que un punto tan sensible y estratégico", ha apuntado.

Rechazo social

La carta enviada al Gobierno ha destacado el amplio rechazo social que suscita el proyecto, con más de 1.000 alegaciones registradas y apoyo de entidades culturales, profesionales y científicas, y con dos procedimientos contencioso-administrativos en marcha contra la iniciativa, promovidos por la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y por la Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Adjunta referencias a un documento técnico de 80 páginas, firmado por expertos en urbanismo y patrimonio, que denuncia "deficiencias administrativas graves", evaluación insuficiente de movilidad y medio ambiente, viabilidad económica no acreditada y déficit profundo de participación ciudadana en un proceso de más de una década.

Belarra ha argumentado que la autorización del Consejo de Ministros solo puede otorgarse si el proyecto responde inequívocamente al interés general, algo que considera que no ocurre: "No existe consenso técnico, social ni institucional; el impacto sobre el paisaje sería irreversible; la tramitación presenta déficits notables y el beneficio tangible recae casi exclusivamente en intereses privados".

Puertos del Estado pidió ampliar el expediente con nueva información técnica y que justifique el interés general del proyecto, que promueve el Grupo Inversor Hesperia (GIHSA) y el fondo catarí Al Alfia a través de la sociedad Andalusian Hospitality II.

Se trata de una inversión de 200 millones de euros, incluida la transformación del dique de levante, de los que gran parte la asumiría la sociedad inversora, y el resto podrían optar a financiarse con cargo a fondos europeos, y se incluye un hotel de cinco estrellas gran lujo de 144 metros de altura -el máximo previsto en el Plan Especial del Puerto es de 150 metros- y 382 habitaciones.