Flores amarillas y más de dos metros de altura: así es la planta de diciembre del Jardín Botánico La Concepción

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción ha elegido como planta del mes de diciembre al aloe ramosísima. Se trata de un arbusto de crecimiento lento, con más de dos metros de altura, y de forma redondeada con muchas ramificaciones desde la base.

Hojas del aloe

Las hojas son estrechas, lanceoladas, con pequeñas espinas en los bordes y de color verde claro grisáceo que crecen en rosetas al final de las ramas. Se pueden ver en esta época en flor en la colección de suculentas de La Concepción. Esta planta crece en colinas rocosas y zonas muy áridas del sur de África, en las que a veces incluso pasan años sin llover.

Las hojas y tallos carnosos sirven como depósitos de agua. La ramificación es dicótoma, es decir, las ramas se dividen en dos.

Origen del nombre

El nombre del género es más incierto, pues no está claro si la palabra aloe procede del griego o del árabe, pero parece que se refiere a algo amargo mientras el sufijo 'dendron' es griego y significa árbol, lo que viene a decir que es un aloe de gran envergadura y porte casi arbóreo.

En cuanto a las hojas, son lisas y están recubiertas de una capa cerosa que le sirve para reflejar el calor y adaptarse a la sequía extrema. Las flores son color amarillo, tubulares y muy vistosas, y se presentan agrupadas en unas inflorescencias muy cortas, casi sin ramificar.

En su zona de origen su néctar es atractivo para aves e insectos, sobre todo abejas y hormigas. Las semillas son aladas y se transportan por el viento. Esta especie está protegida y está prohibida su recolección. Es una planta rara que puede vivir más de 100 años.