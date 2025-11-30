El pueblo de Granada perfecto para una escapada otoñal desde Málaga: entre montañas y con la mejor gastronomía

Un "tesoro paisajístico". Así define la Red de Pueblos Mágicos de España a uno de los municipios que se encuentra en su prestigioso ránking, situado en la provincia vecina de Granada y que se presenta como uno de los mejores destinos que visitar durante estos meses de otoño y la futura Navidad desde Málaga por su cercanía y su riqueza monumental, cultural, natural y gastronómica.

Este pueblo que se encuentra rodeado de enormes montañas y panorámicas espectaculares ideales para los amantes de la naturaleza y los deportes de montaña es Puebla de Don Fadrique, una "joya" situada el noroeste de Granada a más de mil metros de altitud.

Naturaleza, montañas y rutas de senderismo en Puebla de Don Fadrique

"Puebla de Don Fadrique es sobre todo una tierra de contrastes, de paisajes sorprendentes. Pocos territorios nos brindan en una extensión relativamente pequeña, la variedad paisajística que podemos encontrar aquí", señala sobre este entorno la Red de Pueblos Mágicos.

Porque solo en su término municipal, se puede encontrar tanto paisajes abiertos como secanos rodeados de sierra, enormes sierras de pinares y majestuosas montañas, como la Sierra de La Sagra, considerada la montaña más alta de Andalucía tras los picos penibéticos.

Parques Naturales que rodean Puebla de Don Fadrique

Este "tesoro paisajístico" se encuentra rodeado de Parques Naturales, como el de la Sierra de María-Los Vélez en la provincia de Almería, la Reserva Natural de la Sierra de las Cabras en Albacete, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén y el Parque Natural de la Sierra de Castril.

En su sierra se puede ver un constante cambio con cada estación, con nieve en invierno, un manto de flores en primavera, pequeños prados en verano y un dorado intenso en otoño.

De igual modo, en este lugar, los amantes de la naturaleza pueden realizar un sinfín de rutas de senderismo, ciclismo de montaña o escalada en parajes naturales como de Las Santas, Collados de Arriba, Casa de la Virgen o Cortijos Nuevos.

Monumentos, patrimonio y calles históricas de este municipio de Granada

Además, en este municipio es posible realizar alpinismo en la vía ferrata de la Rendija, así como disfrutar de un hermoso día en familia en alguna de sus áreas recreativas.

Pero la riqueza de La Puebla de Don Fadrique no solo reside en su área natural, sino que destacan su conjunto monumental y el trazado de sus calles, con vías llanas, plazas y paseos.

Durante el paseo por su entorno urbano, se pueden encontrar diversos monumentos, casas solariegas y entornos de interés como su Paseo de las Santas, con su ermita al fondo, la Ermita de San Antón, la de San José, la Iglesia de Santa María de la Quinta Angustia o la Casa de los Patiños.

Gastronomía típica: el cordero segureño y platos tradicionales

Y para acompañar las mejores vistas, Puebla de Don Fadrique cuenta con una gastronomía de alta calidad, con especial importancia de su cordero segureño, producto estrella de sus restaurantes, así como sus elaboraciones tradicionales.

Entre ellas destacan platos como los andrajos con liebre, el ajo de aserradores, las migas de harina y las de matanza. También resaltan sus conocidos embutidos, como el lomo de orza, la 'güeña', una especie de chorizo, sus morcillas de cebolla, la 'gutifarra' o el relleno.

Con esta amplia variedad de opciones para los visitantes, este municipio granadino ha conseguido un puesto destacado entre los destinos de interés no solo de Granada, sino de toda Andalucía.