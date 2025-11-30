Templus triplicará la capacidad del centro de datos de Málaga, que ‘custodia’ el 75% del tráfico de internet

La compañía Templus, especializada en el sector de data centers, tiene previsto ampliar la superficie de su centro de datos de Málaga a lo largo de 2026, lo que le permitirá triplicar la cifra de empresas alojadas que utilizan sus servicios (unas 100 en la actualidad, de ellas unas 15-20 malagueñas) y superar las 300. Templus aloja ya en sus instalaciones de Málaga los servidores de todos los operadores de telecomunicaciones y de las principales empresas tecnológicas y de desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), y además da servicio a otros centros de datos que existen en la provincia de otras compañías, y que terminan usando la conectividad que ofrece este data center.

La superficie actual del centro de Templus en Málaga, situado en el polígono del Guadalhorce, es de unos 400 metros cuadrados, que se elevarían a cerca de 700 con la ampliación, consistente en una nueva sala técnica de alojamiento de servidores de empresa (la cuarta con la que contará el complejo).

El responsable de Templus en la Zona Sur, Jesús Langa, explica a este periódico que la compañía soporta actualmente más del 75% de la conectividad y digitalización de Málaga y provincia, ya que entre las empresas alojadas hay compañías con decenas de miles de clientes, ya sean pymes, autónomos o particulares.

"Gran parte del tráfico de internet de la provincia de Málaga pasa por nosotros directa o indirectamente, porque las grandes operadoras están aquí instaladas y las locales confluyen con fibra, y conectan con otros centros. Es como red de autovías. Somos el nodo principal", explica.

El centro malagueño de Templus tiene ahora mismo dos megavatios (MW) de potencia y el objetivo es llevarlo a tres. La inversión estimada en el sector ronda los 10 millones de euros por cada MW construido, así que el desembolso previsto podría moverse en esos parámetros. Esta cantidad se suma a los 15 millones iniciales que ya invirtió el Grupo Templus en 2024, cuando adquirió y modernizó estas instalaciones que durante años operaron bajo el nombre de Málaga Data Center. Su nivel es de Tier III Ready: tiene la máxima categoría a nivel de resiliencia, eficiencia y sostenibilidad (usa energía 100% de origen renovable, placas solares y circuitos cerrados agua).

Empresas de todo tipo

Pero, ¿qué es un centro de datos (CPD, en el argot) Langa lo explica así: "Se encarga de la digitalización de las empresas a nivel nacional y local. La función es proteger la infraestructura y los equipos de las empresas, garantizar un suministro continuo de energía, una climatización perfecta, seguridad y una alta disponibilidad de los equipos de los clientes. Es algo necesario para que la digitalización y las comunicaciones funcionen. Es como la casa de internet; todo pasa por aquí", dice.

En el caso concreto del CPD de Málaga, el equipo directo está formado por ocho trabajadores aunque se eleva a 40 personas si se tiene en cuenta el personal que, de forma directa e indirecta, trabaja para las instalaciones.

Las empresas que alojan sus infraestructuras digitales en un CPD como el de Templus no tienen que ser necesariamente tecnológicas. "De hecho hay asesorías, empresas de finanzas, de comercio online o de televisión, y también de ciberseguridad y de inteligencia artificial, junto a muchas operadoras de telecomunicaciones, que son nuestro núcleo fuerte", cuenta Langa.

Jesús Langa, responsable de Templus en la Zona Sur, en el centro de datos de la compañía en Málaga. / Álex Zea

Templus, además, ha implantado en España, una tecnología pionera que permite el desarrollo de la IA sin consumo de agua y un consumo mínimo de energía. El sistema se llama Liquid Cooling, y se ha probado ya con éxito en su centro de Madrid. "En 2026 se implantará en el de Málaga; será el segundo centro de datos del país que lo tenga por al enorme desarrollo de IA aquí", afirma el responsable de la compañía.

La apuesta en Andalucía pasa, añade, por un "triángulo digital" que estaría conformado por los CD de Málaga, Sevilla y Ceuta, que están interconectados y que funcionan como "puertas" al Mediterráneo, el Atlántico y África.

"Este triángulo permitirá a las empresas malagueñas y andaluzas competir en conectividad con aquellas que tienen sus datos alojados en Londres, Frankfurt o París", aseguran sus responsables.

Expansión de centros

Templus, que tiene a Nacho Velilla como CEO, nace a través de la plataforma de inversión de Teras Capital y cuenta con el respaldo económico del fondo ICG, que ha comprometido una inversión inicial de 150 millones de euros y otra cantidad igual en deuda (en total, 300 millones). En menos de un año de vida, Templus ya da servicio a más de 250 clientes y 50 operadores de comunicación por toda la geografía nacional. Su filosofía es implementar una red regional de centros para acercar estas infraestructuras al cliente final.

"El data center tienen que ser accesible a cualquier empresa en nuestro país. Esto no sucede si solo hay centros o megacentros en Madrid o Barcelona. Templus es una red de centros de datos regionales, sostenibles y de vanguardia en el sur de Europa. Buscamos acercar la distancia entre el punto donde se procesa el dato y el cliente final De esa manera, podemos reducir la latencia, ofreciendo la máxima seguridad y garantizando siempre los más altos niveles de eficiencia y sostenibilidad", afirma la compañía.

De momento, tienen seis instalaciones a nivel nacional (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Mallorca y Ceuta) y la intención es acabar el año con cerca de 20, con el ojo puesto no sólo en España sino también en Portugal y, a futuro, en Italia y Francia.