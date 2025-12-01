Abre ‘My Soul Mate’ de Málaga, la primera tienda de peluches personalizados de España

La empresa malagueña ‘My Soul Mate’ ha abierto el primer establecimiento de peluches personalizados de España, ubicada en el centro comercial Miramar de Fuengirola. La tienda cuenta con 80 metros cuadrados y generará hasta siete empleos directos, sumándose a un nuevo concepto de juguetería que triunfa en Estados Unidos, Canadá o resto de Europa. La firma explica que Málaga será la cuna para el negocio, pero la intención es expandirlo a otras ciudades de España.

‘My Soul Mate’ ofrece al cliente la experiencia de crear un peluche personalizado con una selección de más de 40 modelos de animales. El cliente podrá seleccionar también la densidad del relleno y elegir entre 10 esencias u olores. Además, podrán incluir un mecanismo reproductor de mensaje personalizado y elegir entre una amplia variedad de outfits y accesorios que previamente ha seleccionado un equipo experto internacional. El proceso de personalización también incluye la opción de adquirir un certificado de adopción e incluso una foto finish a modo de recuerdo.

La tienda, situada en la planta baja del centro comercial, abrió sus puertas este viernes 28 de noviembre.

Por su parte, el director del centro comercial Miramar, Nacho Domínguez, celebra la primera apertura en España sea la de Miramar. "Es un espacio de ensueño para grandes y pequeños. Elegir Miramar como primer destino, después de ver cómo ha funcionado este modelo fuera de España, nos hace ser partícipes de la esencia y originalidad que desprende", ha comentado.

La apertura de peluches personalizados en Miramar coincide con el inicio de la programación navideña diseñada especialmente para las familias donde la presencia de los niños resulta "más elevada" por la participación en los talleres infantiles, el poblado de los sueños de la Navidad, la visita de Papá Noel y de los Reyes Magos.

El escaparte de la tienda My Soul Mate, que ha abierto en el centro comercial Mirarmar de Fuengirola (Málaga). / E. P.

Sobre el centro comercial Miramar

Construido en el año 2004, el centro comercial Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie y es uno de los más grandes de la Costa del Sol. Ofrece 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Miramar dispone de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.