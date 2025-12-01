Nuevo impulso a la investigación en Málaga: El Hospital Costa del Sol se integra en Ibima

Málaga refuerza su apuesta por la investigación con la incorporación oficial del Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS) como entidad asociada acreditada al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand).

Esta nueva adhesión, que llega tras la autorización otorgada por el Instituto de Salud Carlos III mediante resolución ministerial, supone, en palabras del director gerente del HUCS, Antonio Luis Cansino, un “impulso decisivo” para la investigación biomédica que se desarrolla en el hospital.

Nuevas oportunidades

Según ha resaltado Casino, formar parte de Ibima permitirá ofrecer “nuevas oportunidades de colaboración y acceso a recursos compartidos de primer nivel”.

Ibima Plataforma Bionand es un instituto de investigación sanitaria que, con esta última incorporación, integra ya a los principales hospitales universitarios de Málaga, la Universidad de Málaga (UMA) y múltiples instituciones sanitarias y científicas, con más de 900 profesionales vinculados a la investigación biomédica y traslacional.

El Hospital Universitario Costa del Sol se integra oficialmente en IBIMA Plataforma BIONAND / L.O.

Beneficio para los pacientes

“Con esta incorporación, Andalucía refuerza su liderazgo en investigación biomédica y traslacional, situando a la Costa del Sol como un nodo estratégico para el desarrollo científico y la innovación en salud”, ha señalado el delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista.

Por su parte, el director científico de Ibima Plataforma Bionand, Francisco J. Tinahones, ha querido poner en valor el alcance de este paso: “El HUCS se suma a una estructura acreditada que integra ya a los grandes hospitales universitarios de Málaga y a la Universidad, permitiendo que los pacientes se beneficien directamente de la investigación de vanguardia que desarrollamos”.

En este sentido, la responsable de la Unidad de Investigación e Innovación del HUCS, Elena Martín Bautista, ha resaltado que “esta integración permitirá establecer nuevas alianzas con instituciones claves en la innovación médica, consolidar la investigación de excelencia que ya se realiza en nuestro hospital y abrir nuevos estudios clínicos en beneficio de nuestros pacientes”.