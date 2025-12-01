Las bodas crecen en Málaga y marcan uno de sus récords históricos

Los malagueños cada año se casan más. Así lo desprende el último datos de Matrimonios por provincia de residencia del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, los matrimonios en 2024 crecieron hasta alcanzar uno de sus máximos históricos desde 2010.

En 2024 6.065 malagueños se dieron el sí quiero, una cifra que representa un crecimiento del 2,3 % respecto a 2023, cuando se celebraron 5.926 uniones. En términos absolutos, son 139 matrimonios más que el año anterior.

La comparación con la última década refleja aún un aumento más significativo: frente a los 5.507 matrimonios de 2014, el incremento es del 10,1 %, es decir, 558 matrimonios más que hace diez años. Con estos datos, 2024 se sitúa, junto a 2022, como uno de los años con más matrimonios desde que el INE tiene registros comparables (desde 2010). De hecho, entre 2015 y 2021 la cifra no había vuelto a superar los 6.000 enlaces anuales. Solo en 2022, con 6.708 uniones, se rebasó ese umbral hasta que volvió a ocurrir en 2024.

Crecen las ganas de casarse, pero no por la Iglesia. Los matrimonios civiles siguen disparándose mientras los religiosos se hunden. Al comparar el tipo de unión (civil o religiosa), se observa una transformación marcada en la última década: De los 6.000 enlaces, 5.097 fueron por lo civil y solo 968 por lo religioso. El número de bodas civiles aumenta un 3,6 % respecto a 2023 (178 más) y un 35,5 % respecto a 2014 (1.335 más). En diez años, el peso del matrimonio civil se ha disparado, consolidándose como la forma mayoritaria de unión.

Por otro lado, los matrimonios religiosos continúan su descenso sostenido. En 2024 hubo 39 bodas religiosas menos que en 2023, lo que supone una caída del 3,9 %. Si se compara con 2014, la caída es drástica: 777 bodas menos, lo que representa un desplome del 44,5 % en una década.

Matrimonios del mismo sexo

En 2024 también se alcanzó otro récord histórico en los registros del INE, al convertirse en el año con más matrimonios entre parejas del mismo sexo desde que existen datos oficiales. Ese año se celebraron 148 bodas entre hombres, tres más que en 2023, y 147 uniones entre mujeres, una cifra que supera en 17 las registradas el año anterior, cuando fueron 130.