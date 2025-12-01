Bresca Málaga estrena nueva carta y menús de grupo para celebrar la Navidad a la italiana
El equipo culinario ha reinterpretado clásicos con un enfoque moderno, fresco y saludable
Bresca, la taberna italiana que ha conquistado a los malagueños con su estilo desenfadado, sabores auténticos y filosofía de cocina honesta, da un paso más y anuncia el lanzamiento de su nueva carta. Una propuesta renovada que mantiene la esencia del concepto —el italiano que no te esperabas— y que incorpora platos sorprendentes, pensados para quienes disfrutan explorando nuevas combinaciones sin renunciar a la tradición.
La actualización de la carta llega acompañada del lanzamiento de los nuevos menús de grupo, diseñados especialmente para cenas de empresa, reuniones entre amigos y celebraciones familiares. Una oportunidad perfecta para reservar mesa en uno de los locales italianos con más personalidad de la ciudad.
Una carta que muestra el lado más fresco y sorprendente de Italia
La nueva propuesta gastronómica de Bresca Málaga mantiene sus raíces en Bologna, cuna de la gastronomía italiana, pero se abre a una faceta más actual con la incorporación de la familia Mare Terra, una selección de platos donde Italia demuestra que es mucho más que pasta y pizza.
El equipo culinario ha reinterpretado clásicos con un enfoque moderno, fresco y saludable, respondiendo a la creciente demanda de proteínas más limpias y elaboraciones de estilo ligero y fresco. Entre las novedades destacan:
La Carrillera Revolcona, una carrillera de ternera cocinada durante 8 horas con su sofrito tradicional y servida sobre patata revolcona.
El Carpaccio di Salmone, con carpaccio de salmón aderezado con aceite de tomillo y limón, cebolla morada y perlas de anchoa, acompañado de pan carasau.
“En Bresca trabajamos con ingredientes importados directamente desde Italia y elaboraciones que fusionan tradición con un toque vanguardista. Queremos que cada visita sea una experiencia sincera, accesible y divertida”, explican desde la marca.
La revolución de la coctelería llega a Bresca
Junto a los nuevos platos, la taberna italiana estrena también una nueva línea de coctelería moderna, desenfadada y visualmente muy potente. Propuestas creadas para acompañar la carta y que buscan sorprender con combinaciones atrevidas:
Mango Chilli Pepper: mezcal, mango y lima en un cóctel con carácter.
E-Mule: tequila, frambuesa, lima y un toque especiado de jengibre.
Flying Cucumber, Monchito DEP y otras opciones creadas para generar rotación y darle protagonismo al afterwork y a las cenas más festivas.
Además, llega una familia específica de spritzers, la bebida italiana por excelencia, ligera, aromática y perfecta para cualquier momento.
Nuevos menús de grupo para celebrar la Navidad con sabor italiano
Con la llegada de diciembre, Bresca Málaga presenta también sus nuevos menús de grupo, una selección pensada para que empresas, amigos y familias puedan disfrutar de una experiencia italiana completa y sin complicaciones.
Las propuestas están disponibles para grupos e incluyen entrantes y postres para compartir, principales a elegir, y opciones de bebida. Todo ello con la esencia que define a Bresca: platos reconocibles, accesibles y llenos de sabor, con una puesta en escena informal y cercana.
“Queremos que esta Navidad se viva alrededor de la mesa. Buena comida, buen ambiente y la idea de compartir”, señalan desde el equipo del local.
Bresca Málaga, una taberna italiana diferente
Ubicado en el corazón de Málaga, Bresca se ha consolidado como un espacio que combina cocina auténtica, precios accesibles y ambiente mediterráneo. Su modelo operativo ágil permite ofrecer platos de calidad sin depender de procesos complejos, manteniendo un servicio rápido y cercano que conecta con todo tipo de públicos.
La marca pertenece al Grupo Italian Fooding, que trabaja para renovar la propuesta italiana en España desde una mirada contemporánea y casual, poniendo siempre en valor los productos importados, la innovación culinaria y la experiencia del cliente.
Para más información
Dirección: C/ Trinidad Grund, 28, 29001 Málaga
Horario: D - J 13:00 - 23:30 | V - S 13:00 - 1:00
Teléfono: 952 16 37 70
Mail: brescamalagasoho@gmail.com
Ubicación:
- El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
- Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
- El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar