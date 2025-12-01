Bresca Málaga estrena nueva carta y menús de grupo para celebrar la Navidad a la italiana

Bresca, la taberna italiana que ha conquistado a los malagueños con su estilo desenfadado, sabores auténticos y filosofía de cocina honesta, da un paso más y anuncia el lanzamiento de su nueva carta. Una propuesta renovada que mantiene la esencia del concepto —el italiano que no te esperabas— y que incorpora platos sorprendentes, pensados para quienes disfrutan explorando nuevas combinaciones sin renunciar a la tradición.

La actualización de la carta llega acompañada del lanzamiento de los nuevos menús de grupo, diseñados especialmente para cenas de empresa, reuniones entre amigos y celebraciones familiares. Una oportunidad perfecta para reservar mesa en uno de los locales italianos con más personalidad de la ciudad.

Los nuevos mesús de grupo de Bresca están pensados paracenas de empresa, reuniones entre amigos y celebraciones familiares. / La Opinión

Una carta que muestra el lado más fresco y sorprendente de Italia

La nueva propuesta gastronómica de Bresca Málaga mantiene sus raíces en Bologna, cuna de la gastronomía italiana, pero se abre a una faceta más actual con la incorporación de la familia Mare Terra, una selección de platos donde Italia demuestra que es mucho más que pasta y pizza.

El equipo culinario ha reinterpretado clásicos con un enfoque moderno, fresco y saludable, respondiendo a la creciente demanda de proteínas más limpias y elaboraciones de estilo ligero y fresco. Entre las novedades destacan:

La Carrillera Revolcona, una carrillera de ternera cocinada durante 8 horas con su sofrito tradicional y servida sobre patata revolcona.

El Carpaccio di Salmone, con carpaccio de salmón aderezado con aceite de tomillo y limón, cebolla morada y perlas de anchoa, acompañado de pan carasau.

Bresca se encuentra en la calle Trinidad Grund 28, en Málaga / La Opinión

“En Bresca trabajamos con ingredientes importados directamente desde Italia y elaboraciones que fusionan tradición con un toque vanguardista. Queremos que cada visita sea una experiencia sincera, accesible y divertida”, explican desde la marca.

La revolución de la coctelería llega a Bresca

Junto a los nuevos platos, la taberna italiana estrena también una nueva línea de coctelería moderna, desenfadada y visualmente muy potente. Propuestas creadas para acompañar la carta y que buscan sorprender con combinaciones atrevidas:

Mango Chilli Pepper: mezcal, mango y lima en un cóctel con carácter.

E-Mule: tequila, frambuesa, lima y un toque especiado de jengibre.

Flying Cucumber, Monchito DEP y otras opciones creadas para generar rotación y darle protagonismo al afterwork y a las cenas más festivas.

Además, llega una familia específica de spritzers, la bebida italiana por excelencia, ligera, aromática y perfecta para cualquier momento.

En Bresca también podemos degustar los mejores cócteles / La Opinión

Nuevos menús de grupo para celebrar la Navidad con sabor italiano

Con la llegada de diciembre, Bresca Málaga presenta también sus nuevos menús de grupo, una selección pensada para que empresas, amigos y familias puedan disfrutar de una experiencia italiana completa y sin complicaciones.

Las propuestas están disponibles para grupos e incluyen entrantes y postres para compartir, principales a elegir, y opciones de bebida. Todo ello con la esencia que define a Bresca: platos reconocibles, accesibles y llenos de sabor, con una puesta en escena informal y cercana.

“Queremos que esta Navidad se viva alrededor de la mesa. Buena comida, buen ambiente y la idea de compartir”, señalan desde el equipo del local.

La Navidad, la mejor fecha para disfrutar de la carta de Bresca / La Opinión

Bresca Málaga, una taberna italiana diferente

Ubicado en el corazón de Málaga, Bresca se ha consolidado como un espacio que combina cocina auténtica, precios accesibles y ambiente mediterráneo. Su modelo operativo ágil permite ofrecer platos de calidad sin depender de procesos complejos, manteniendo un servicio rápido y cercano que conecta con todo tipo de públicos.

La marca pertenece al Grupo Italian Fooding, que trabaja para renovar la propuesta italiana en España desde una mirada contemporánea y casual, poniendo siempre en valor los productos importados, la innovación culinaria y la experiencia del cliente.

Los platos en Bresca son platos reconocibles, accesibles y llenos de sabor / La Opinión

Para más información

Dirección: C/ Trinidad Grund, 28, 29001 Málaga

Horario: D - J 13:00 - 23:30 | V - S 13:00 - 1:00

Teléfono: 952 16 37 70

Mail: brescamalagasoho@gmail.com

RRSS: Instagram Facebook

Ubicación: