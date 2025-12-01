El Caminito del Rey se blinda: estrena conexión directa con la red de emergencias de Andalucía

El Caminito del Rey sigue avanzando en materia de seguridad para afrontar emergencias o situaciones críticas en este enclave, con la instalación y puesta en servicio de una emisora de la Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA).

La nueva emisora es el resultado del trabajo coordinado entre diferentes administraciones y el equipo gestor del Caminito del Rey, y forma parte del despliegue del Sistema de Gestión Integral para la Seguridad y Salud del enclave, cuyo objetivo es reforzar la protección y consolidar el espacio como un referente de turismo de naturaleza seguro.

Capacidad de coordinación

Con esta incorporación, el Caminito del Rey se integra en la red de radiocomunicaciones móviles para seguridad, protección civil y emergencias de la comunidad autónoma. Esto permite una mayor capacidad de coordinación y respuesta ante cualquier incidencia, incrementando la protección de las miles de personas que recorren cada año este entorno.

Trabajadores en al construcción de las pasarelas del Caminito del Rey, en 1904 / Archivo Apidma

Esta actuación se suma a otras medidas ya implantadas en el Caminito del Rey, como la helisuperficie para evacuaciones de emergencia, la gestión sistemática de los riesgos geológicos, la instalación de desfibriladores semiautomáticos —que han permitido su reconocimiento como zona cardioasegurada— y la actualización de los planes de autoprotección y coordinación con los servicios externos.

La integración en la REJA permite disponer de comunicaciones digitales avanzadas, con funciones como llamadas de grupo para los equipos que trabajan sobre el terreno, prioridad de comunicaciones en situaciones críticas, interoperabilidad con otros organismos y geolocalización de los recursos de intervención.

Orografía difícil

Estas prestaciones resultan especialmente relevantes en un entorno con una orografía compleja, donde cualquier incidencia puede requerir una movilización rápida y coordinada de recursos de rescate, extinción o asistencia sanitaria.

Estas prestaciones resultan especialmente relevantes en un entorno con una orografía compleja / ÁLEX ZEA

Gracias a esta nueva emisora, el personal del Caminito del Rey y los servicios de emergencia pueden gestionar con mayor eficacia situaciones como evacuaciones preventivas, rescates técnicos o emergencias sanitarias, mejorando los tiempos de respuesta y la coordinación entre todos los implicados. Se combina así innovación tecnológica, cooperación entre entidades y una apuesta firme por la seguridad en el turismo de naturaleza.

La REJA es la nueva red digital de radiocomunicaciones móviles concebida para unificar y modernizar las comunicaciones de los principales servicios de emergencia y seguridad de la comunidad, ofreciendo un sistema más robusto, seguro y eficiente. Da soporte a las comunicaciones de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), incluyendo el servicio 112, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), Protección Civil, INFOCA y otros dispositivos especializados.