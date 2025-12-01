Canal Málaga celebra su 20 aniversario en una gala con medio millar de personalidades malagueñas

Canal Málaga ha conmemorado este lunes su 20 aniversario con la celebración de una gala desarrollada en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital a la que han asistido en torno a 500 personalidades de muy diversos sectores de la sociedad malagueña, que han querido acompañar al equipo de la radiotelevisión municipal en una fecha tan especial.

La gala, presidida por el alcalde, Francisco de la Torre, y retransmitida también en directo, ha consistido en el desarrollo de un magazine presentado por la periodista Paula S. Mercado.

En el programa se ha hecho balance de estas dos primeras décadas de vida de la emisora y se ha recordado su historia, que es también la historia de Málaga.

Canal Málaga ha celebrado sus 20 años con una gala. / l.o.

Además de entrevistas con los invitados, entre ellos el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se han proyectado vídeos mostrando el trabajo que Canal Málaga realiza cubriendo, por ejemplo, los principales eventos de la ciudad como el reciente encendido del alumbrado navideño, la Semana Santa, la Feria, el Carnaval, el Festival de Cine o acontecimientos históricos como la procesión de la Esperanza en Roma este año.

Además, también se ha puesto de manifiesto la transformación de Canal Málaga en estos años, adaptándose a los avances tecnológicos.

JavyPablo y Diana Navarro han puesto la nota musical de la celebración.