Detenidos en Málaga por trucar máquinas recreativas con las que ganaron 8.000 euros en premios

Dos jóvenes han sido detenidos en Málaga por presuntamente manipular máquinas recreativas en grandes áreas comerciales de la capital de las que obtuvieron premios por valor de 8.000 euros. Los investigados, un hombre de 28 años y una joven de 18, empleaban un dispositivo electrónico que aproximaban al datáfono de las cabinas de juego y las activaba sin el correspondiente pago. Según ha explicado este lunes la Comisaría Provincial, así obtenían ristras de tickets que posteriormente canjeaban por premios.

La investigación, llevada a cabo por investigadores adscritos a la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Centro, se inició tras la denuncia del responsable de unas máquinas recreativas ubicadas en dos galerías comerciales en la ciudad. El afectado denunciaba cuantiosos daños a las máquinas, así como la obtención fraudulenta de premios.

Uno de los salones recreativos afectados y el mando utilizado por los sospechosos. / L.O.

Los agentes se centraron en identificar a los presuntos responsables, dos jóvenes que se valían de un dispositivo electrónico "a modo de inhibidor" con el que engañaban al sistema operativo de las máquinas. "Con tan solo arrimar el artilugio al datáfono, y sin pasar por caja, los intrusos conseguían activar el mecanismo de juego y obtener tickets para su posterior canje por premios en el área de atención al cliente de los salones recreativos", han explicado.

Máquinas inoperativas

Estas prácticas continuadas en el tiempo no pasaron inadvertidas para la empresa, ya que la reiterada actividad irregular dejaba inoperativas las máquinas. Finalmente, con la colaboración de la seguridad privada de una gran superficie comercial, agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional detuvieron a los dos sospechosos cuando se disponían a realizar "una nueva incursión delictiva" el pasado 21 de noviembre. Los agentes encontraron entre las pertenencias del varón un aparato electrónico que presumiblemente era el empleado para la inutilización de los datáfonos de las máquinas.