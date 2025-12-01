Dispositivo especial de Navidad en Málaga: refuerzo de seguridad, tráfico y emergencias hasta la Cabalgata

En vísperas de la Navidad y con el espectáculo de luces que fue inaugurado este viernes pasado como poderoso imán de atracción de visitantes para admirar el alumbrado de Larios y las calles adyacentes, el Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Seguridad, ha activado un dispositivo especial para estas fechas, que se desarrollará hasta el 5 de enero de 2026, el día de la Cabalgata de Reyes. Durante todo este periodo permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0) el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local, con motivo del aumento de afluencia de personas y a las actividades que se van a desarrollar en la ciudad.

La Policía Local de Málaga ha puesto en marcha un plan de actuación que estará operativo hasta el 7 de enero con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, la fluidez del tráfico y el cumplimiento de las ordenanzas municipales, en coordinación con Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y el servicio de emergencias 061. La coordinación general ha sido abordada en la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado durante la mañana este lunes. La reunión ha estado presidida por el alcalde, Francisco de la Torre, y el secretario de la Subdelegación del Gobierno, Iván Banderas. A la reunión asistieron también los concejales de Seguridad, Comercio, Movilidad, Fiestas y del distrito Centro.

Refuerzo de la Policía Local durante la Navidad

La Policía Local contará con servicios ordinarios y extraordinarios, que se adaptarán a los días de mayor afluencia, especialmente fines de semana y festivos. La planificación contempla más de 1.300 servicios de refuerzo, equivalentes a más de 10.000 horas de trabajo, tanto en el Centro como en otros eventos programados en la ciudad.

Los principales objetivos del operativo son:

Controlar la afluencia de personas en la calle Larios y su entorno.

y su entorno. Garantizar la fluidez del tráfico.

Vigilar la venta ambulante, la venta ilegal de pirotecnia y el uso autorizado de la vía pública.

Junta local de seguridad celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Málaga. / Ayuntamiento de Málaga

Cortes y desvíos de tráfico por las luces y espectáculos navideños

Durante los pases diarios del espectáculo de luz y sonido de calle Larios —a las 18.30, 20.30 y 22.00 horas hasta el 4 de enero (excepto 24 y 31 de diciembre)— se prevén afectaciones puntuales al tráfico, que podrán incluir el corte temporal de la Alameda Principal o el Paseo del Parque en función de la afluencia.

Asimismo, con motivo del video-mapping en la torre mocha de la Catedral —a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas— el tráfico de salida por la calle Molina Lario se desviará por el Postigo de los Abades hacia la Cortina del Muelle.

La Policía Local y la Policía Nacional trabajarán de forma coordinada en la prevención de delitos y en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. El Grupo Operativo de Apoyo (GOA) reforzará la vigilancia diaria en el Centro, junto al Grupo de Investigación y Protección (GIP). Además, el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) realizará controles preventivos de alcoholemia y velocidad durante todo el periodo navideño.

Videovigilancia y drones para controlar afluencias y seguridad

El grupo de trabajo de la Sala 092 canalizará todas las llamadas y se coordinará en tiempo real con todos los cuerpos de seguridad. El Centro Municipal de Emergencia mantendrá la supervisión constante de las cámaras de videovigilancia para detectar incidencias de tráfico, aglomeraciones o situaciones de riesgo.

El dispositivo incorpora también vigilancia aérea con drones, como en otros eventos multitudinarios, como la Feria y la Semana Santa. Estos drones sobrevolarán distintos puntos donde es probable que se concentre la multitud:

Calle Larios

Zonas comerciales

Eventos específicos como la Maratón Ciudad de Málaga (14 de diciembre)

(14 de diciembre) La Cabalgata de Reyes (5 de enero)

Su función será detectar incidencias, apoyar a las unidades operativas y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier alteración del orden público o emergencia.

Cobertura de Bomberos

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga reforzará la cobertura operativa mediante los parques más próximos a las zonas de influencia de los eventos. Se han establecido rutas específicas en zonas peatonales para agilizar la intervención de vehículos de emergencia y se mantendrá el enlace directo con el Centro de Coordinación de Emergencias.

Protección Civil y red de desfibriladores

El Servicio de Protección Civil, responsable del Plan de Emergencia para Eventos Navideños, desplegará a la Agrupación del Voluntariado en coordinación con Policía Local y Policía Nacional. Habrá dispositivos reforzados en fines de semana y jornadas de mayor afluencia, con alrededor de 20 voluntarios en el entorno del Centro y tres retenes situados en:

Plaza de la Constitución

Plaza de la Marina

Calle Postigo de los Abades

Todos los dispositivos estarán equipados con desfibriladores externos semiautomatizados (DESA) tanto en vehículos como en mochilas portátiles, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria. Estos recursos complementan la red municipal de desfibriladores.

Se mantiene además el sistema de identificación de niños y adultos con problemas de orientación mediante pulseras con códigos QR.