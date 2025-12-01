De las edades de la mujer y otras desapariciones

Si un señor de mi edad, por ejemplo, oye a un señor de mi quinta referirse a una mujer que «está de buen ver», no necesita agregar adjetivo alguno para calificarla.

Es un término desaparecido del lenguaje de Málaga de hace años. Se trata de una mujer de edad indefinida que no ha llegado al penúltimo peldaño de su lozanía; vamos, que está de buen ver a pesar de los años cumplidos desde que nació.

El próximo escalón ya casi la descalifica, «mujer entrada en años», y el remate de la descalificación, «es una señorona».

Pero estos calificativos han desaparecido o no están en uso. Ya ni lo uno ni lo otro, ni de «buen ver», ni «señoronas». La mujer ha superado esos calificativos. La edad no es un obstáculo ni un freno, afortunadamente. Ya, repito, en las calles no nos cruzamos con damas que respondan a esas definiciones nada amables. Una mujer es una mujer y se acabó.

También ha desaparecido del mapa de las costumbres la repetidísima fotografía de un señor sentado en un lugar preferente en la plaza de toros fumando un aparatoso puro habano (o no habano), obligando a los que están cercanos a tragarse el humo, por bueno que fuera el puro habano.

Se ha prohibido fumar en las plazas de toros, prohibición que se extiende al fútbol. El que quiera fumarse un puro o un cigarrillo que se vaya… ¿a dónde?.Ya no se puede fumar ni en la playa.

No lo digo en tono de protesta. El humo que cada cual exhale, que se lo trague el fumador o la fumadora y no un señor o señora que odia el tabaco y que va por la calle tragándose el humo de toda clase de tabacos y sucedáneos.

Por desaparecer de las postales de la Málaga de no hace demasiados años, recuerdo la casi obligada asistencia a la misa de 12 en la Catedral oficiada por el obispo de la diócesis, y en tiempos más recientes, para oír las homilías del «cura rojo» (un canónigo progresista) que tenía seguidores, como los toreros y algunos artistas de cine.

Del álbum de recuerdos van desapareciendo poco a poco las fotos de los recién nacidos, las de los niños vestidos de marineritos haciendo la Primera Comunión, en la playa con cubo y pala… porque todas las escenas familiares quedan reflejadas en los móviles y acaban borrándose, porque las tragaderas de estos no dan más de sí y las fotos se van borrando.

Y como la costumbre de los álbumes con escenas de la vida hogareña no forman parte del ajuar, apenas quedan para la posteridad.

Los nuevos hogares de menos de cien metros cuadrados que era la superficie de las olvidadas Viviendas Protegidas, no tienen espacio ni para los álbumes, ni para los coleccionables que se anuncian cada primero de año, ni para crear una biblioteca, ni la antigualla de los chineros donde se exhibían los objetos de porcelana…

No hay sitio ni siquiera para tener un niño. La única cabida, después de la pareja de distinto o igual sexo, es apadrinar un perro o un gato. Necesitan menos espacio, y en muchos casos, se apoderan del sillón o de la cama o el tálamo nupcial.

Imagen de escuelas taurinas / Gregorio Marrero

Los niños no caben y además cuestan mucho dinero desde que aterrizan en el Materno Infantil. Que si la cuna, la camita, el cambio de ropita porque todo se queda pequeño, guardería, colegio, mochila, pediatra, libros, clases de inglés y judo, fiestas de cumpleaños… y así hasta los treinta años con carrera y sin dinero para comprarse un piso.

En cambio, el perrito o el gato salen más baratos, aunque también tienen sus exigencias: veterinario, compra de comidas preparadas… que incluso abren el apetito de los humanos por el esmero y preparación del condumio.

En las miniviviendas que se proyectan y se construyen, los futuros ocupantes (no tienen relación alguna con los okupas) se ahorrarán un pastón porque tendrán que renunciar a lo que antes formaba parte de cualquier hogar: ni una vajilla (con un par de platos se hace el avío), ni una batería de cocina con la mitad de cacharros que no se utilizan nunca, ni cristalería porque las cervezas y refrescos se consumen directamente de la botella o la lata, ni cubertería, ni manteles, ni servilletas (para eso están las de papel)…

Otra imagen que ha desaparecido de la ciudad, o está en fase de extinción, es la de gente paseando, caminando sin prisa, deteniéndose en los escaparates de los comercios, porque cada día hay menos en el Centro de la ciudad.

Las compras se hacen en las grandes superficies o a través de internet. Ya no hay en el Centro camiserías, sastrerías, papelerías, quincallerías, confección, tejidos, adornos, lencerías, lámparas, bombillas, loza y cristal, pieles, muebles, mantas, colchas… ni siquiera quioscos para la venta de periódicos y revistas.

Una amiga de mi madre, cuando salía a la calle, a veces le decía «dame uno de tus niños que lo voy a llevar a ver escaparates» (éramos diez entre hermanos y hermanas), un entretenimiento barato e informativo porque permitía ver las últimas novedades. Yo fui uno de esos niños llevados de la mano para ver los escaparates.

En el Centro de la ciudad no quedan zapaterías en las que las mujeres se probaban hasta veinte modelos, y después se iban sin comprar porque ninguno le iba bien; al parecer, los que llegan a domicilio por un repartidor, ni duelen.

En la época de las modas de los zapatos ‘topolinos’ o ‘tanque’ las zapaterías se llenaban de señoras y jóvenes para adquirir, o al menos probarse, las atrevidas ideas de los diseñadores. Ahora, las mujeres que trabajan como médicas, ingenieras, abogadas, químicas o pilotas de aviones, optan por la seguridad, comodidad y salud, y compran zapatos bajos sin tacón, dejando los de tacón alto para las ceremonias y a las informadoras del tiempo en los informativos de las televisiones.

Los zapatos de vestir o de punta de aguja solo sirven para las bodas, y cuando se festeja el acontecimiento, en plena cena y recena, las señoras se quitan los incómodos zapatos y se calzan las zapatillas que se regalan a las invitadas al ágape.

No faltan, menos mal, las farmacias; claro que en estos establecimientos no se exponen en escaparates (algunas ni tienen) las medicinas que se anuncian de forma insistente en todas las televisiones, publicidad agobiante, porque parece que todos los españoles estamos enfermos, o los laboratorios tratan de convencernos que lo estamos, y que para ser felices hay que comprar y usar no sé cuántas medicinas que curan hasta las enfermedades que no conocemos. Las modernas farmacias parecen perfumerías y a la vista no hay fármacos, sólo cremas, lociones, colonias, perfumes…

El peligro acecha

Ir por las aceras de las calles del Centro, y las otras, sin prisas ni bullas, es un peligro, porque si no son las bicicletas son los patinetes los que te pueden arrollar sin miramientos, y en algunos sectores de la ciudad, sus ocupantes dan un tirón al bolso de una señora.

Los llamados carteristas sí se mueven a su aire; a los carteristas hay que sumar las carteristas, porque el feminismo no es ajeno al arte de birlar un bolso o un móvil. Pero hay una excepción: en la calle Larios y adláteres no hay ladronzuelos haciendo de las suyas. El Ayuntamiento lo tienen prohibido. En el resto del término municipal, que cada uno se las apañe como pueda.

Para los amantes de los escaparates, que durante años eran objeto de concursos con premios instituidos por el Ayuntamiento para los mejor engalanados, todavía hay algunos que invitan al consumo, como las confiterías, heladerías y unas pocas tiendas de comestibles, como Zoilo, que tiene a la vista los embutidos, las conservas, los vinos y licores, los quesos…, que abren el apetito de los paseantes, que cada vez son menos, ya que el Centro está repleto de turistas y de malagueños con mucha prisa.