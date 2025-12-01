Caos en Cercanías: fallos en la línea Málaga-Fuengirola dejan a cientos de viajeros tirados

Nueva avería en los trenes de Málaga. La línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola ha sufrido incidencias a primera hora de la mañana, afectando a los primeros servicios del día y provocando importantes retrasos y quejas de los usuarios.

El tren con salida a las 6.50 horas de la estación Málaga-Centro con destino Fuengirola no ha prestado servicio en todo su recorrido, dejando a decenas de pasajeros sin alternativa. Pero tampoco salió el siguiente tren de las 7.40 horas de la estación de Fuengirola con destino a Málaga-Centro, lo que agravó la situación en plena hora punta.

Varios usuarios han denunciado a través de redes sociales que permanecieron "a oscuras y parados desde las 06:50 en la estación de Málaga Centro". A las 7:25, explican, personal del servicio les indicó que "nos vayamos andando al Vialia. ¡Vergonzoso!", lamentan.

Los comentarios se multiplicaron a medida que avanzaba la mañana: "Cada día es peor el transporte en tren”, criticaba un pasajero. "El pan de cada día. Los trenes están para tirarlos todos", añadía otro.

Otra afectada relataba, que "el tren de las 07:54 no ha pasado por Arroyo, el siguiente venía a reventar y una chica se ha desmayado, menos mal que venía el guarda de seguridad y la han podido bajar en El Pinillo. Vergonzoso lo de Renfe”.

Renfe no ofrece aún explicaciones

Hasta el momento, Renfe aún no se ha pronunciado ni ha dado explicaciones sobre las causas de esta nueva avería.