Huelga de estudiantes en Málaga: La Junta insiste en que "infrafinanciación no hay" en la UMA

Coincidiendo con la primera jornada de la huelga de estudiantes en la Universidad de Málaga, la Junta de Andalucía insistió en que "infrafinanciación no hay" en la UMA. De este modo, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, se rebeló contra el motivo esgrimido por los convocantes del paro de cinco días y recalcó que es necesario reforzar su situación económica "como consecuencia fundamentalmente de una mala gestión previa" por parte de la propia institución académica malagueña.

Reunión con los estudiantes

En declaraciones realizadas en La Carolina (Jaén) que ha recogido Europa Press, el consejero no pasó por alto el paro que está realizando el estudiantado malagueño.

Gómez Villamandos llegó a señalar que en una reunión con representantes de los estudiantes "se puso de manifiesto que muchos de los problemas que tiene la UMA no son consecuencias de una infrafinanciación por parte del Gobierno andaluz, sino de una mala gestión por la propia universidad".

"La reunión con los representantes de los estudiantes fue sin luces y taquígrafos, a diferencia de otras que ha mantenido este colectivo con algún grupo político", señaló.

"Mala gestión"

En relación a "la mala gestión" en el pasado que atribuye a la UMA, Gómez Villamandos dijo que la institución malagueña "tiene edificios que están en unas condiciones que no son las adecuadas y, al mismo tiempo, se estaban construyendo otros por más de 40 y 45 millones de euros".

"Esa situación no pasa en un año ni en dos, sino que viene desde luego desde atrás; la universidad en ese momento marcó sus prioridades, eso nos lleva a una realidad actual y, por lo tanto, infrafinanciación como tal no hay", insistió.

En este punto, el consejero subrayó que ahora el Gobierno andaluz "necesita reforzar su financiación como consecuencia fundamentalmente de esa mala gestión previa, que le ha llevado una situación donde han tenido que solicitar un préstamo a la Junta de Andalucía".

"Estamos reforzando su financiación para que lo más importante, que es la carrera profesional del PDI (Personal Docente e Investigador) y el PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) no se vea interrumpida y los alumnos cuente con todos los medios para poder desarrollar su actividad en óptimas condiciones", enfatizó Gómez Villamandos.