Huelga de estudiantes en Málaga: aulas vacías en la UMA para exigir "una financiación justa"

La semana ha comenzado con estampas inusuales en las facultades de la Universidad de Málaga (UMA). La existencia de aulas bastante vacías, incluso con un número de alumnos que se contaba con los dedos de la manos, remite este lunes al inicio de una huelga de estudiantes que se prologará durante los cinco primeros días de diciembre. Hasta este viernes estará vigente un paro académico que afecta a la totalidad de centros y titulaciones, y ha sido convocado por el Consejo de Estudiantes de la UMA (CEUMA) para, principalmente, exigir "una financiación justa" para la institución académica malagueña a la Junta de Andalucía. Además, tales movilizaciones -dirigidas a los más de 35.000 estudiantes de la comunidad universitaria- proyectan el malestar del estudiantado por el proceso de elaboración de la inminente Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), según recordó el presidente del CEUMA, Javier Borrego,

Casi 700 euros menos por estudiante

Al justificar el paro de cinco días, el Consejo de Estudiantes expuso que la institución académica malagueña arrastra "un déficit de financiación que, según los propios Presupuestos Generales de la Universidad de Málaga, asciende a 216,54 millones de euros acumulados hasta 2024".

Es más, los estudiantes defienden que "este déficit equivale a una pérdida media de 18 millones de euros anuales, que se deberían haber percibido si se hubiera mantenido la participación histórica de la UMA en el modelo de financiación autonómico".

Asimismo, aluden al mismo escenario sobre el que el rector de la UMA, Teo López Navarrete, ya alertó durante su discurso en el acto de inicio del curso académico. Es decir, denuncian que la Universidad de Málaga está la segunda por la cola en cuanto a financiación en el sistema público andaluz y recibe casi 700 euros menos por estudiante (6.267,25€) que la media autonómica (6.945,45€). Al mismo tiempo, resaltan que es la cuarta de España que menos recibe siguiendo ese mismo indicador, y que solo está por delante de las universidades de Almería, Burgos y la Rey Juan Carlos de Madrid.

Deterioro de la enseñanza

El presidente del CEUMA, Javier Borrego, también puso el foco sobre el "deterioro de la enseñanza" que viene acompañando a la maltrecha situación económica de la UMA, que ha sido sometida a un plan de ajuste y ha sido rescatada con un préstamo de 48,5 millones de euros por la Junta de Andalucía.

En este sentido, con la mirada puesta en un escenario de recortes de personal y falta de medios, Borrego recalcó "la manera en la que afecta a los estudiantes la infrafinanciación que lleva viviendo la Universidad de Málaga desde hace bastante años, y que hace que su educación no pueda ser la que se merecen".

De hecho, entre las realidades enumeradas por el CEUMA para argumentar este huelga se denuncia que "la falta de fondos se traduce en la precariedad de las insfraestructuras", de modo que "aulas, laboratorios como los de Ciencias, Bellas Artes o Filosofía y Letras, o los equipos están obsoletos".

Falta de diálogo

Igualmente, Javier Borrego se refirió al segundo de los grandes motivos que han llevado a activar este paro académico y reiteró la falta de diálogo por parte de la Junta de Andalucía con el estudiantado, durante el proceso de elaboración de la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA). "Esta huelga es la herramienta más potente que tenemos los estudiantes para protestar por esas dos situaciones, por la infrafinanciación y por la manera en la que se ha llevado a cabo la LUPA", agregó el presidente del CEUMA.

Protesta estudiantil ante la Delegación de la Junta en Málaga. / Álex Zea

Actos de protesta

El paro estudiantil se verá acompañado, durante esta semana, de distintas actividades y actos de protesta, como el que está previsto este miércoles en la Facultad de Turismo del campus malagueño de Teatinos.

Asimismo, el Consejo de Estudiantes ha acudido este lunes a una concentración convocada por la asociación estudiantil Progreso UMA, a través de la plataforma UMA x La Pública. Esta movilización se ha desarrollado bajo el lema ‘Por una UMA digna y de calidad’ desde las 11.00 horas de la mañana, frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, situada en la céntrica Alameda Principal.

Comunicado del rector

En la antesala de este paro académico del estudiantado, la Universidad de Málaga difundió un comunicado firmado por su rector, Teo López Navarrete, en el que se recordaba -entre otras cuestiones- que los alumnos que lo secunden no serían penalizados.

En concreto, en este escrito se señala que "durante el paro académico, la inasistencia del estudiantado a las actividades docentes presenciales o su no participación en otro tipo de actividades docentes no podrá ser considerada en ningún caso como un indicador negativo al ser evaluado".

Igualmente, se insiste en que "la realización del paro no suspenderá ni limitará las competencias que han de ser adquiridas por el estudiantado en las enseñanzas en que se encuentre matriculado".

Incluso, se recuerda que "el estudiantado que hubiese secundado el paro dispondrá de información sobre la actividad docente que se hubiera desarrollado en su ausencia".

A su vez, se añade que "corresponde a la comisión académica y de calidad del centro dirimir los conflictos relacionados con este aspecto".

Y, finalmente, se indica que "toda la comunidad universitaria deberá respetar tanto el derecho a la formación por parte del estudiantado que no desee secundar un paro académico, y que podrá seguir la actividad académica con plena normalidad, como el derecho a secundarlo".