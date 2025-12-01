Luces y compras: Málaga tiene ganas de Navidad

Málaga tiene ganas de Navidad. Y se nota. Se nota en las calles del centro que ayer domingo estuvieron abarrotadas de gente. Cientos de personas aprovecharon que algunos comercios extendían durante todo el fin de semana sus rebajas con motivo del Black Friday y que otros abrieron sus puertas el primer domingo del calendario festivo comercial para facilitar las compras de Navidad.

Aunque el día amanecía con amenaza de lluvia y frío, en Málaga capital se alcanzaron los 18,9 grados de máxima (13,8 de mínima) por lo que muchos malagueñso no dudaron en aprovechar el buen tiempo para hacer algunas compras, aprovechar las rebajas de este fin de semana o cambiar algún cupón descuento que vencía estos días, a pesar de las rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora que registró el medidor de la Agencia Estatal de Meteorología situado en el puerto. Y ya se sabe que el viento incrementa la sensación de frío.

Pero aún así, nada que ver con la temperatura que hace estos días en otros destinos turísticos como Cracovia, donde pasear por sus calles y visitar monumentos es un ejercicio de fe, con temperaturas que estos días no superan los cero grados de máxima y pueden bajar varios grados de mínima.

Por eso, los hoteles de Málaga están llenos y cientos de personas se echaron ayer domingo a las calles del centro de la ciudad para ‘ver escaparates’, como dice unas páginas más adelante el decano de los periodistas de España en activo, Guillermo Jiménez Smerdou, y hacer algunas compras. Bastaba con darse una vuelta por calle Larios, calle Nueva o los alrededores de El Corte Inglés, donde instalaron varios conos para dejar expedita la entrada al aparcamiento del edificio de calle Hilera, ante la cantidad de estacionados ‘un momentito’ en el carril de acceso, mientras algún acompañante hacía alguna compra rápida, para comprobar que Málaga tiene ganas de Navidad.

Malagueños y turistas llenaron ayer las mesas de restaurantes, bares y terrazas que agradecieron que al final no lloviera, en medio de un ambiente festivo, antesala de la Navidad.

Y eso de día porque de nuevo por la tarde las calles del centro volvieron a llenarse de un mar de gente para imbuirse del espíritu navideño con el espectáculo de luces y sonido de la calle Larios y el videomapping de la Catedral.

Menos mal que el Ayuntamiento ha instalado vallas para que la gente no invada la calzada en las inmediaciones de calle Larios y corta el tráfico junto al Málaga Palacio para que malagueños y visitantes puedan disfrutar en paz y armonía de unas fiestan tan señaladas como las de Navidad.