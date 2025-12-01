Málaga registró 145 nuevos casos de VIH en 2024, la mayor cifra de Andalucía

Con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha dado a conocer los últimos datos de incidencia que revelan que Málaga fue la provincia andaluza con mayor número de nuevos diagnósticos de VIH durante el año 2024. En concreto, se registraron 145 casos, lo que supone un incremento del 20,83% respecto al año anterior.

La tasa alcanzó los 8,17 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a la provincia por encima de la media andaluza, que fue de 6,11 casos por cada 100.000 habitantes, y de la media nacional (6,95).

Aunque las cifras de la comunidad también han experimentado un ligero incremento respecto al año anterior (6,06 casos en 2023), desde la Consejería puntualizan que se encuentra dentro de los niveles de los últimos cinco años.

En el caso Málaga, el crecimiento ha sido mucho más llamativo, ya que la tasa de nuevos diagnósticos ha aumentado un 19,3%, al pasar de 6,85 casos por cada 100.000 habitantes en 2023 a 8,17 en 2024. Aun así, la provincia con la tasa más alta fue Almería, con 8,7 casos, pese a que en términos absolutos registró 66 nuevas infecciones.

Casos totales en Andalucía

En el conjunto de Andalucía, durante 2024 se notificaron 527 nuevas infecciones de VIH, ocho más que en el año anterior. Del total, el 53% fueron diagnósticos tardíos y 64 personas se encontraban ya en estadio Sida al momento de su detección.

Ante estas cifras, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha recordado que un diagnóstico tardío es “un problema grave tanto para la persona como para la sociedad en general”, por lo que ha invitado a la población a que participe en los cribados de Sida/VIH.

“Las pruebas de detección y un diagnóstico temprano permiten mejorar la calidad de vida de las personas y frenar la expansión de la epidemia”, ha subrayado el titular de sanidad, durante el acto institucional celebrado este lunes en Sevilla, en el que se ha llevado a cabo un homenaje a las personas fallecidas por el VIH con el despliegue de un gran lazo rojo.

Incidencia por provincias

Tras Málaga, Sevilla fue la segunda provincia donde se registró la mayor cifra de nuevos casos, con 107. Le siguió Almería (66), Granada (58), Córdoba (52), Cádiz (49), Huelva (27) y Jaén (23).

Antonio Sanz acude al acto conmemorativo del Día Mundial del Sida / L.O.

De los 145 nuevos diagnósticos detectados en Málaga, 120 fueron de hombres y 25 de mujeres. En 2023 se habían contabilizado 120 casos.

En lo que respecta a los mecanismo de transmisión, las relaciones sexuales entre hombres que tienen sexo con hombres fueron el más frecuente (45,3%), seguido de las relaciones heterosexuales (23,5%), según han inidcado desde la Consejería.

Reforzar la prevención y educación

Para Sanidad, estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y educación en salud sexual, especialmente aquellas dirigidas a la población joven. Del mismo modo, hacen hincapié en la importancia de aumentar el diagnóstico precoz de la infección como prioridad fundamental para frenar la epidemia.

En este sentido, han recordado que, además del VIH, las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un “importante problema de salud pública” en todo el mundo, por lo que su prevención, adecuado manejo y tratamiento son “fundamentales” para proteger la salud de las personas y prevenir su propagación.

Aumento de las ITS

En Andalucía, en la última década la situación epidemiológica de las ITS muestra una tendencia ascendente en la incidencia global, superando en 2024 los valores esperados con respecto a años anteriores, especialmente de Clamidias, Gonoco y Sífilis.

En el último lustro, por ejemplo, los casos de infección gonocócica aumentaron un 309,58% en Andalucía. Frente a los 1.273 casos detectados en 2019, en 2024 se contabilizaron 5.214, según el último Informe 2024 de Vigilancia Epidemiológica de ITS en España, realizado por el Instituto de Salud Carlos III. En el caso de la sífilis, desde 2019 los casos se incrementaron un 198,27%, mientras que de la clamidia se registró una subida del 437%.

Causas del aumento

En cuanto a las causas que se encuentran detrás de este repunte de los casos de VIH, así como de otras ITS, desde la Consejería explican que se debe a diversos factores como la mayor accesibilidad a las pruebas diagnósticas y la mejora de los sistemas de vigilancia. No obstante, también apuntan al descenso en la percepción del riesgo y la expansión de las relaciones a través de aplicaciones digitales.

Las pastillas preventivas del VIH. / L.O.

Esta mejora del diagnóstico viene derivada del impulso que se está produciendo tanto en el ámbito comunitario como en el sanitario, especialmente en Atención Primaria y en los servicios de Urgencias, para garantizar que todas las personas conozcan su estado serológico cuanto antes.

Acabar con el estigma

El consejero de Sanidad ha hecho un llamamiento, “especialmente a los jóvenes”, para “cerrar definitivamente la puerta al estigma” asociado a las infecciones de transmisión sexual, especialmente el VIH/Sida, porque es también la mejor forma de terminar con la epidemia”.

“El estigma y la discriminación aumentan el riesgo de adquirir el VIH, merman el acceso a los servicios y profundizan en la marginación y la violencia”, ha inistido Sanz, que ha remarcado que, a pesar de los grandes avances conseguidos en los últimos años, “nos queda aún trabajo por hacer”.

Entre estas mejoras, ha destacado los nuevos circuitos diagnósticos, la expansión de la Profilaxis preexposición (PrEP), la modernización de la web del PAITSIDA (Plan Andaluz de ITS, VIH y Sida), y “una red asistencial que se fortalece cada año”.

Además, ha recordado que la comunidad ya superó en 2021 el objetivo 90-90-90 marcado por ONUSIDA (conocimiento del estado serológico: 90,4%; acceso al tratamiento para las personas que conocen su estado 90,7% y la supresión viral entre los que reciben el tratamiento está ya en el 91,9%) y “nos encaminamos al 95-95-95 fijado para 2030”

“La Medicina ha avanzado de forma espectacular transformando la antigua sentencia de muerte que suponía la infección de VIH en una condición crónica manejable”, ha resaltado el consejero. A pesar de ello, ha insistido en la necesidad de “mirar a las nuevas realidades de la salud sexual”, como el chemsex, que “plantea nuevos retos, no sólo en salud sexual sino también en salud mental y adicciones”.

En total, en todo el país se notificaron 3.340 nuevos diagnósticos de VIH en 2024, según los datos del Ministerio de Sanidad, que ha advertido que España todavía se encuentra por encima de la media de los países de la Unión Europea.