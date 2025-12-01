Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medioambiente

Málaga se anticipa a la plaga de procesionaria y ya fumiga sus parques y zonas forestales

El Ayuntamiento intensifica estos días los tratamientos biológicos contra esta oruga tan peligrosa para reducir los riesgos en áreas frecuentadas por familias, colegios y residencias

Las tareas son realizadas exclusivamente por personal acreditado para la manipulación de productos fitosanitarios. / Ayuntamiento de Málaga

Ignacio A. Castillo

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Servicio de Parques y Jardines del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha puesto en marcha el programa anual de tratamientos biológicos preventivos contra la procesionaria del pino en parques periurbanos y zonas forestales con masas de pinar. Estas actuaciones, desarrolladas cada otoño, tienen como objetivo prevenir la aparición de orugas de procesionaria en primavera, una plaga que afecta a los pinares y puede suponer un riesgo para personas y animales.

Desde hace unos años, y como consecuencia del cambio climático, la presencia de este insecto cubierto de pelos urticantes capaces de provocar irritación, se ha adelantado incluso a los meses de invierno. Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias persistentes contribuyen a la proliferación de esta especie de gusano tan peligroso. Debido a la elevada toxicidad de sus tricomas, estos insectos son extremadamente peligrosos, especialmente para los niños y los animales domésticos que, debido a la curiosidad que generan, pueden llegar a tocarlos con todos los riesgos que esto conlleva.

Por ello, la prevención cobra un especial protagonismo. Localidades como Torremolinos o Marbella también han iniciado ya sus tratamientos preventivos.

Ejamplar de procesionaria del pino. / EFE

El Consistorio malagueño ha informado de que los trabajos se llevan a cabo con cuadrillas especializadas, equipadas con cañón de proyección y pistolas de largo alcance para la aplicación de productos fitosanitarios. Hasta la fecha ya se ha intervenido en los parques forestales de:

  • Gibralfaro
  • Hacienda Clavero
  • Monte Victoria
  • Virreinas
  • La Pelusa
  • Cerrado de Calderón

Próximamente se actuará en La Caja Blanca y Torre Atalaya, Parques Comandante Benítez y El Polvorín, las zonas forestales de La Cónsula y El Retiro, el Monte Calvario-Seminario, San Antón, Lagarillo Blanco, La Concepción, las correcciones hidrológicas de la margen oeste del río Guadalmedina, las zonas forestales de Las Palmeras y Galeno, el Jardín Botánico-Histórico La Concepción o el parque forestal Ciudad de Málaga y el entorno del Centro de Protección Animal Municipal.

El programa también contempla tratamientos en todas las zonas municipales de El Atabal, donde predomina el pino canario (Pinus canariensis), una especie especialmente afectada por esta plaga.

En los espacios con mayor afluencia de personas, las aplicaciones se están realizando en horario nocturno para garantizar la seguridad.

Actuaciones en zonas sensibles: colegios, residencias y parques infantiles

El programa incluye intervenciones específicas en colegios, áreas próximas a residencias de mayores, guarderías, centros de salud y parques infantiles, donde la presencia de la oruga constituye un mayor riesgo.

Una vez finalizados los tratamientos, se lleva a cabo un seguimiento quincenal para comprobar su eficacia y, en caso necesario, realizar aplicaciones de refuerzo.

Las tareas de prevención consisten en la pulverización de un producto no tóxico. / Ayuntamiento de Málaga

Tratamientos biológicos y sostenibles para el control de la procesionaria

Los tratamientos aplicados son biológicos y no tóxicos, en línea con las directrices de uso sostenible de productos fitosanitarios. El Ayuntamiento emplea la bacteria Bacillus thuringiensis Kurstaki, en una concentración del 32% fijada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta bacteria actúa por ingestión e impide el desarrollo de las larvas de procesionaria.

Además, la mezcla incluye un fortificante ecológico (Energy 95), compuesto por aminoácidos libres y materia orgánica que mejora la vitalidad de los pinos y regula el pH, sin causar daños a otros vertebrados o invertebrados, según la información del Ayuntamiento.

En árboles de difícil acceso o situados en entornos urbanos, se recurre a la endoterapia, un método que inyecta el producto directamente en el sistema vascular del árbol.

Personal cualificado y maquinaria especializada

Las tareas son realizadas exclusivamente por personal acreditado para la manipulación de productos fitosanitarios, utilizando maquinaria con todas las garantías de seguridad y con las especificaciones técnicas necesarias para estos trabajos.

TEMAS

