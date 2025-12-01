Vivienda en Málaga: construirán hasta 1.414 viviendas protegidas en alquiler asequible en catorce parcelas municipales

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a concurso este lunes el proyecto para la concesión demanial de catorce parcelas municipales en la que se construirán entre 1.200 y 1.400 viviendas protegidas en alquiler asequible destinadas a jóvenes, personas mayores y otros colectivos inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. Según los datos actualizados del Consistorio, actualmente se encuentran en marcha más de 5.000 viviendas de protección oficial (VPO) en distintas fases de desarrollo. Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal para aumentar la oferta de alquiler asequible y responder a la creciente demanda registrada en el Registro Municipal de Demandantes.

A pesar del aumento en el número de viviendas protegidas en construcción, las solicitudes siguen desbordando la oferta existente o prevista. El Ayuntamiento está impulsando nuevas promociones de VPO en diferentes puntos de la ciudad, como en la Carretera de Cádiz, para intentar dar respuesta a la demanda. Con todo, los retrasos en la ejecución están a la orden del día, y con ellos, las críticas de los grupos de la oposición. Pero, pese a los problemas de ejecución, la tendencia general es a seguir construyendo, con el objetivo de aumentar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda. La hoja de ruta municipal en materia de vivienda prevé la construcción de este tipo de alojamientos en régimen de alquiler y a un precio asequible, especialmente para jóvenes y personas mayores durante un tiempo transitorio, en el marco de las 8.900 nuevas viviendas que contempla.

En el caso de la licitación aprobada este lunes, plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 2 de enero de 2026, según ha informado el Consistorio.

La iniciativa se apoya en el Decreto-Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, que permite impulsar viviendas en alquiler asequible en suelos dotacionales, y da continuidad al Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027.

Subvención municipal de hasta 18.000 euros por vivienda

Como principal novedad, el Ayuntamiento fomentará estas promociones mediante una subvención de hasta 18.000 euros por vivienda o alojamiento protegido (400 euros/metro cuadrado útil).

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) destinará un total de 31 millones de euros a este incentivo.

La ayuda se abonará en un plazo máximo de 30 días tras la presentación del certificado de fin de obra, siempre que el promotor no reciba otras subvenciones autonómicas o estatales. Si hubiera ayudas externas, sustituirán total o parcialmente la aportación municipal.

Características del pliego de condiciones

Alquiler máximo: 10,0616 €/m² útil al mes.

10,0616 €/m² útil al mes. Duración del contrato: hasta 7 años , salvo en el caso de personas mayores.

hasta , salvo en el caso de personas mayores. Destinatarios:

60% para jóvenes menores de 35 años .

para . El resto para otros colectivos (incluidos mayores de 65).

Tipología:

55% mínimo de viviendas de 1 dormitorio (≈45 m² útiles).

de viviendas de (≈45 m² útiles). Resto de 2 dormitorios (hasta 60 m² útiles).

(hasta 60 m² útiles). Zonas comunes: al menos el 15% de la superficie útil del edificio.

al menos el del edificio. Locales comerciales: máximo 10% del techo edificable (salvo autorización).

máximo del techo edificable (salvo autorización). Servicios obligatorios: limpieza y mantenimiento de zonas comunes, instalaciones y garaje.

limpieza y mantenimiento de zonas comunes, instalaciones y garaje. Gastos comunes repercutibles: límite del 15% de la renta ofertada, salvo autorización del IMV.

Cada licitador podrá presentar varias ofertas, aunque solo podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos lotes.

Descripción de los lotes licitados

Lote 1: está formado por cuatro parcelas con 13.377,33 metros cuadrados, una edificabilidad total de 19.349,44 metros cuadrados para un máximo de 298 viviendas o 334 alojamientos. Las parcelas y sus características concretas son en calle Massenet , 17 , con 6.576 m2 de superficie y la misma edificabilidad (baja más 3) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos; y en calle Santa Matilde, 6 , con 1.198 m2 de superficie y 3.959,36 m2 de edificabilidad (baja más 5) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos. También en camino de la Gamera , 3 , con 2.915 m2 de superficie y 5.830 m2 de edificabilidad (planta baja más 1) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos; y en calle Tanzania , 11 , con 2.688,33 m2 de superficie y 2.984,05 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos.

está formado por cuatro parcelas con 13.377,33 metros cuadrados, una edificabilidad total de 19.349,44 metros cuadrados para un máximo de 298 viviendas o 334 alojamientos. Las parcelas y sus características concretas son en , , con 6.576 m2 de superficie y la misma edificabilidad (baja más 3) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos; y en , con 1.198 m2 de superficie y 3.959,36 m2 de edificabilidad (baja más 5) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos. También en , , con 2.915 m2 de superficie y 5.830 m2 de edificabilidad (planta baja más 1) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos; y en , , con 2.688,33 m2 de superficie y 2.984,05 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos. Lote 2: está formado por cinco parcelas con un total de 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos. Las parcelas que integran este lote y sus características son en la avenida Marcelino Camacho, 15 , con 6.839,38 m2 de superficie y 7.933,68 m2 de edificabilidad (baja más 2) para un máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos; y la calle Ingeniero Agustín Escolano, 5, con 3.750 m2 de superficie y 8.250 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos. También en la avenida Andrés García Maldonado, 14, con 3.750 m2 de superficie y 9.375 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos; en SLE-4 PPO Cortijo Merino con 4.4695,55 m2 de superficie y 9.888,01 m2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos; y SLE-5 PPO Cortijo Merino con 3.084,17 m2 de superficie y 6.785,17 m2 de edificabilidad (planta baja más 4) para un máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos.

está formado por cinco parcelas con un total de 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos. Las parcelas que integran este lote y sus características son en la , con 6.839,38 m2 de superficie y 7.933,68 m2 de edificabilidad (baja más 2) para un máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos; y la con 3.750 m2 de superficie y 8.250 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos. También en la con 3.750 m2 de superficie y 9.375 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos; en SLE-4 PPO Cortijo Merino con 4.4695,55 m2 de superficie y 9.888,01 m2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos; y SLE-5 PPO Cortijo Merino con 3.084,17 m2 de superficie y 6.785,17 m2 de edificabilidad (planta baja más 4) para un máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos. Lote 3: cuenta con otras 5 parcelas que suman 12.899 m2 de superficie total y 20.159 m2 de edificabilidad para un total de 309 viviendas o 348 alojamientos. Las parcelas y sus características son en calle Ramos Martín, 2, con 2.466 m2 de superficie y 3.255,12 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 50 viviendas o 56 alojamientos; y calle Ramos Martín, 1, con 4.538 m2 de superficie y 5.944 m2 de edificabilidad (planta baja más 2) para un máximo de 91 viviendas o 103 alojamientos. También en la avenida Editor Ángel Caffarena, 27, con 2.535 m2 de superficie y 3.500 m2 de edificabilidad (planta baja más 2) para un máximo de 54 viviendas o 60 alojamientos; en la calle Píndaro, 20, con 1.850 m2 de superficie y 4.440 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 68 viviendas o 77 alojamientos; y en la calle Navarro Ledesma, 32 con 1.510 m2 de superficie y 3.020 m2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 46 viviendas o 52 alojamientos.

Para la valoración de las ofertas, han indicado, se tendrán en cuenta criterios técnicos (hasta 40 puntos) y la propuesta económica (hasta 60 puntos).