Las matriculaciones de coches en Málaga cerrarán el 2025 con su mejor cifra en seis años

Las ventas de coches nuevos está registrando en este 2025 las mejores cifras de los últmos seis años, cada vez más cerca de los niveles de actividad de la época de la prepandemia. A falta sólo de los datos de diciembre, la provincia de Málaga registra un total de 27.144 matriculaciones turismos y todoterrenos, con un aumento interanual del 22,4%. Las cifras siguen aún un 8,7% por debajo del nivel de 2019, que fue el último de actividad normalizada antes del gran bajón comercial que trajo el Covid. Una vez superado el impacto del coronavirus, la recuperación del mercado se ha ralentizado por diversas circunstancias, entre ellas la escalada de la inflación en 2022 y 2023 o las dudas del comprador en torno al incierto futuro del motor de combustión.

Por tipo de comprador, la mejora de las matriculaciones en Málaga en este 2025 viene del canal de empresas, que crecen en el acumulado hasta noviembre un 29% hasta superar las 7.600 matriculaciones, y por el de los 'rentacar', cuyas compras para sus flotas de alquiler de vehículos suben un 42% para un total de 2.668 unidades. El tercer pilar, y el más importante para los concesionarios, es el de particulares, que sube un 17% y alcanzan las 16.877 matriculaciones.

En España, las ventas el mercado superan ya el millón de turismos, lo que representa un 14,7% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos ofrecidos este lunes por las patronales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores). Sin embargo, las cifras todavía se encuentran un 9,3% por debajo de los mismos registros en 2019. De todos modos, el buen ritmo acumulado hasta noviembre permite situar la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025. La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado con una de cada cuatro ventas de turismos híbridos enchufables o eléctricos puros.

Los coches híbridos y eléctricos tiran del mercado

Lo que sí está claro es que el repunte de este 2025 viene de un segmento concreto de vehículos: los alternativos al clásica combustión. En el caso de Málaga, por ejempleo, el análisis del mercado permtie comprobar que las ventas de coches de gasolina en Málaga bajan un 11,8% y las de diésel se desploman un 47%. Según los datos de Faconauto, hasta el mes de noviembre se han vendido 7.245 vehículos de gasolina y 714 de diésel, lo que supone una cuota conjunta de menos del 30%. Enfrente, con más del 70% restante del mercado, está el denominado ‘resto’, donde se incluyen a los híbridos, los eléctricos y los vehículos de gas, con 19.185 matriculaciones y una subida del 52%. Así, tres coches de cada diez coches que se venden en Málaga son ya alternativos al de los clásicos motores de combustión.

Una estación de recarga de coches eléctricos en España. / L. O.

El sector de automoción pide la prórroga del plan Moves

El director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, afirma que en mercado de automoción en España sigue dando muestras de "fortaleza". "Se confirma un año más que el final del ejercicio es muy positivo comercialmente hablando para los concesionarios. En esta ocasión esto se fundamenta sobre todo en que el sector está sabiendo movilizar la demanda y también a que la matriculación de vehículos electrificados no baja de ritmo gracias al Plan Moves (vigente hasta el 31 de diciembre)", ha comentado.

Por su parte, Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, ve una tendencia del mercado "positiva", tras un noviembre que ha crecido en niveles parejos al mismo mes de 2019. "Llevamos desde septiembre con niveles superiores a los del año previo a la pandemia. En el acumulado del año ya superamos los datos de 2024 y si diciembre no sufre ningún parón el mercado final se situaría en el entorno de los 1,14 o 1,15 millones de turismos vendidos", ha recordado.

La directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, apuntó que el mercado continúa su tendencia al alza y acumula 15 meses seguidos en positivo. "Las compras de particulares siguen marcando importantes subidas y destaca el buen comportamiento de los vehículos electrificados, que suponen más del 20% de las matriculaciones", asegura.

No obstante, dice que el sector ve con "preocupación" que no se haya anunciado todavía una prórroga presupuestaria para el actual Moves III, vigente hasta fin de año, y que en las comunidades autónomas donde se han agotado los fondos sigan creciendo las listas de espera. "Confiamos en que el Gobierno ponga en marcha medidas inmediatas para cubrir todas las operaciones hasta el 31 de diciembre, de tal forma que nadie se quede sin ayuda y el mercado continúe su senda firme hacia la recuperación, ha añadido.

Plan España Auto 2030

Anfaca presentará este miércoles el Plan España Auto 2030 elaborado en colaboración con el Gobierno. Se trata de una hoja de ruta que va más allá de los planes de ayuda a la demanda de electrificación para conseguir que España siga siendo el segundo fabricante de Europa cuando sólo se fabriquen vehículos eléctricos. "Porque vender coches se seguirán vendiendo, pero hace falta saber si se fabricarán en España", destaca García.