La IA llega al Museo del Vino de Málaga: así es 'Pajarete', el asistente virtual de los visitantes

El Museo del Vino de Málaga, situado en el Palacio de Biedmas de la céntrica plaza de los Viñeros, acaba de incorporar la Inteligencia Artificial (IA) a su recorrido expositivo, y se convierte en uno de los primeros espacios museísticos de España en integrar esta tecnología para la mejora de la experiencia del visitante. La innovación más destacada es la llegada de "Pajarete", un asistente virtual desarrollado con IA y accesible de forma sencilla a través de WhatsApp, junto a una gymkhana interactiva y multilingüe.

Bautizado con el nombre de uno de los vinos más emblemáticos de la provincia, "Pajarete", está diseñado para ser "ese amigo que lo sabe todo sobre los vinos de Málaga", según explican los responsables del Museo, un espacio que comparte sede en el mismo edificio con el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

"El visitante puede comunicarse directamente con él, tanto durante como después de su visita, para obtener recomendaciones personalizadas de vinos y bodegas", han señalado este lunes en su presentación.

"Pajarete" ofrece así información detallada sobre las DO Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, además de datos sobre la Ruta del Vino de Ronda y Málaga, los municipios, los alojamientos rurales y los restaurantes asociados.

Una gymkhana para descubrir los tesoros vinícolas de Málaga

Además del lanzamiento de "Pajarete", el Museo del Vino ha incorporado una gymkhana interactiva y multilingüe que permitirá a los visitantes descubrir los tesoros vinícolas de la provincia "de forma amena, participativa y para todas las edades".

Esta gymkhana transforma la visita del museo en una experiencia lúdica, participativa y adaptada a todas las edades, atrayendo tanto al público local como a familias y turistas nacionales e internacionales.

"A través de su propio móvil, los participantes se sumergen en un recorrido de retos y preguntas sobre la historia del vino en Málaga, las DO y los secretos de su proceso de elaboración", comentan.

Al finalizar la actividad, los participantes podrán canjear sus logros por descuentos u obsequios en la tienda del museo, Los concursantes con las mejores puntuaciones y menor tiempo de respuesta serán además reconocidos, reforzando el espíritu divertido y competitivo de la propuesta.

Este proyecto ha sido desarrollado con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, por Rebeldia Tech SL, una startup malagueña nacida en el Polo Digital de Tabacalera y especializada en IA aplicada al turismo y la cultura, creadora de otros proyectos como Amalia, el agregador de eventos que promueve un turismo más sostenible e inclusivo.

Vanessa Robles, directora del Museo del Vino de Málaga, y Noemi Carbonero, CEO de Rebeldía Tech, junto a la imagen de 'Pajarete', el asistente de IA.. / L. O.

Sobre el Museo del Vino de Málaga

El Museo del Vino de Málaga es un centro de referencia que rinde homenaje a la tradición vitivinícola de la provincia. Su exposición permanente recorre la historia, las DO Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, y muestra información sobre el etiquetado, la producción y la comercialización del prestigioso vino malagueño. Además de su función museística, ofrece catas y cursos de cata para acercar la cultura del vino y las bodegas malagueñas a sus visitantes.

Actualmente es uno de los Museos integrantes de la Asociación de Museos del Vino de España, formando parte de su junta directiva, y es miembro de la Ruta del Vino de Ronda y Málaga.