El parque forestal más grande de El Palo: un paraje en Málaga con mesas de pícnic, barbacoas y senderos

Los pulmones verdes de Málaga, esos enclaves repletos de naturaleza que permiten a los ciudadanos disfrutar de aire puro y las mejores vistas sin salir de la capital, se han convertido en los destinos más buscados y apreciados durante estos meses de otoño. Es lo que ocurre con el parque forestal Lagarillo Blanco, considerado el enclave natural más grande del barrio de El Palo.

Este paraje que cuenta con una superficie de 183.500 metros cuadrados de extensión repletos de bosques, rutas de senderismo y áreas de pícnic se ha posicionado como uno de los lugares favoritos no solo de los vecinos de El Palo sino de toda la capital y provincia, gracias a sus amplias zonas verdes, sus vistas privilegiadas del entorno y su belleza natural.

Un entorno natural único entre el Monte San Antón y la costa malagueña

Localizado en una ubicación privilegiada, en la falda del Monte San Antón, el parque forestal Lagarillo Blanco permite disfrutar de las mejores panorámicas de la costa y la sierra, todo ello rodeado de toda clase de flora y fauna salvaje.

De ese modo, este lugar en el que se celebra de forma anual la romería de San Antón a finales de enero cuenta con una gran diversidad de vegetación, con especial protagonismo del pino carrasco y los eucaliptos.

Mesas de pícnic, barbacoas y áreas recreativas: qué encontrarás en el parque

Además, el parque dispone de cuatro áreas de esparcimiento con mesas de pícnic y barbacoas, perfectas para disfrutar de un completo día al aire libre en familia.

A esto se suma la pista de petanca que tiene en su perímetro, así como sus diversas rutas de senderismo de dificultad baja que permiten adentrarse en este entorno natural y contemplar las mejores imágenes de la ciudad, disponibles incluso desde el mismo parking del parque.

Un entorno de belleza indudable que se ha posicionado como el parque forestal más grande de El Palo y uno de los más extensos y hermosos de la capital al que se puede acceder desde la A-7, así como desde la propia urbanización de Pinares de San Antón.