La Plaza de Félix Sáenz se apodera del espíritu de la Navidad

La fachada de un edificio de la Plaza de Félix Sáenz se ha apoderado del espíritu de la navidad. Un vecino se ha encargado de decorar los balcones con luces, osos, guirnaldas y árboles de navidad, dejando perplejos a turistas y malagueños al contemplar esta obra de arte.

Juan Antonio Calle es el encargado de realizar esta decoración navideña: "Yo antes ya la decoraba, pero no con tantas cosas. En 2021, mi pareja, dos amigas y yo fuimos de viaje a la zona de Alsacia, a Francia, y estuvimos en Colmar y Estrasburgo. Allí, sobre todo en Estrasburgo, vimos en una calle un edificio que tenía muchos osos de peluche decorando y nos pareció bastante llamativo. Entonces dijimos: “Vamos a comprar unos osos”, y empecé a decorar en 2022. Cada año le he ido añadiendo alguna cosa más".

Idea de decoración

Calle dijo que la decoración no tiene un significado especial "es solo decoración, porque lo vimos en Estrasburgo, nos pareció curioso y bastante bonito, y decidimos hacerlo aquí. Además, abajo está el local de mi suegro, aunque la dueña es otra persona, y no nos pone impedimento para decorar la primera planta. Al principio solo decorábamos la segunda, que es donde yo vivo, luego la primera, y este año también la tercera, porque le pregunté a la vecina si podía colgar algo en su ventana y me dijo que sí. Así ya tenemos toda la fachada decorada".

Balcón de la primera planta del edificio navideño de la Plaza de Félix Sáenz / Manuel Díaz

Viralidad

La fachada de este edificio de la Plaza de Félix Sáenz se ha viralizado en las Redes Sociales: "No me lo esperaba. No pensaba que este año se compartiera tanto. El año pasado ya había gente que hacía fotos y pensaba que lo había montado el ayuntamiento, o incluso la tienda de abajo. Ahora la gente ya sabe que no es de la tienda, aunque algunos todavía lo piensan. Pero no, esto es mérito mío, lo hago yo solo", explica Calle.

Calle explica que reacciona con bastante sorpresa al ver las expresiones de los turistas. "Para mí es un orgullo ver que la gente dice que es bonito. Me alegra mucho que guste. Y sobre todo cuando he escuchado a un niño decir 'vamos al edificio de la casa de los osos', eso me hace muchísima gracia y me pone muy contento".

La decoración de este edificio es peculiar, ya que, según afirma su creador, no se han visto más fachadas con esta cantidad de adornos. "Como esta decoración yo no la he visto en ningún edificio. Sí es verdad que hay chalés por la zona de Puerto de la Torre que ponen mucha iluminación, pero como yo la tengo con osos y peluches, yo creo que no. Yo creo que soy el primero. Del centro de Málaga ya no lo sé", apunta.

Montaje

Decorar los balcones no es tarea fácil: "Suelo coger vacaciones por estas fechas para montarlo. Además, mi padre falleció a finales de noviembre hace cinco años y es una forma de evadirme un poco de eso, de tener la cabeza entretenida. Ya lo hago por costumbre", finaliza Calle.