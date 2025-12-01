A prisión el hombre detenido por el crimen de Yunquera

El hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de otro en el municipio malagueño de Yunquera ha ingresado en prisión, según han informado este lunes fuentes cercanas al caso. El sospechoso, de 43 años, pasó a disposición judicial el sábado, día y medio después de ser arrestado por la Guardia Civil en su vivienda. En los registros, los agentes encontraron restos de sangre en algunas prendas de ropa y en el interior de su vehículo, indicios que serán analizados para comprobar si coinciden con el ADN del fallecido. Sin embargo, no encontraron el arma homicida con la que fue agredida la víctima.

Fuentes cercanas al caso han explicado que la investigación de la Guardia Civil apunta a que el detenido y el fallecido, el primero consumidor de drogas y el segundo vendedor de pequeñas cantidades, discutieron en la vivienda del último, que fue agredido mortalmente con un arma blanca.

El caso arrancó hace una semana, el pasado lunes 24 de noviembre, con el hallazgo del cadáver de un vecino del pueblo de 63 años en su vivienda que presentaba un profundo corte en el cuello. Desde el principio, la investigación apuntó a un asesinato, ya que tanto el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, como el subdelegado en Málaga, Javier Salas, aseguraron que la víctima había sido degollada.

Otros dos crímenes

La pasada semana se produjeron en la provincia otras dos muertes violentas, ambas en el ámbito de la violencia de género. El sábado 22 de noviembre, un hombre fue detenido en su casa como presunto autor de la muerte de María Victoria, su exmujer, cuyo cuerpo fue localizado con heridas de arma blanca. El presunto autor ya está en prisión.

El miércoles, el cuerpo de una joven de 25 años fue hallado con signos de violencia en la vivienda de Campillos en la que residía. La Guardia Civil acudió a la casa después de que la pareja de la víctima se presentara en el cuartel de Martos (Jaén) e informara de que la madrugada anterior había agredido a Concha, que tenía 25 años. El joven, de 28 años, también ha ingresado en prisión.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que ambos crímenes se investigan como violencia machista.